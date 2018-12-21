习近平庆祝改革开放40周年重要讲话在企业家中引发热烈反响

“改革开放已走过千山万水，但仍需跋山涉水。”习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上说，“建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，是一场接力跑，我们要一棒接着一棒跑下去。”总书记的讲话在企业家中引发热烈反响。

改革开放40年的成就不是天上掉下来的

习近平总书记强调，40年来取得的成就不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的。伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。

部署公司学习领会习近平总书记的重要讲话精神，新兴际华集团党委书记、董事长张雅林要求各级党组织要精心组织，汲取改革开放的精神滋养，将改革开放精神贯彻始终，引领广大干部职工站在新时代新起点上，不忘初心，牢记使命，主动担当作为。他强调，要抢抓军民融合发展战略机遇，发挥企业在应急救援装备领域的产业优势和资源整合能力，将新兴际华发展自觉融入改革开放的伟大事业。

中国兵器工业集团党组书记、董事长温刚表示，改革开放40年来，中国共产党领导全国人民进行了天翻地覆的伟大变革，不断推进国防和军队现代化，推进人民军队实现革命性重塑，武器装备取得了历史性突破！

“央企既见证了强国富民的光辉历程，又担负着改革开放的实践使命。”中国保利集团有限公司党委书记、董事长徐念沙表示，保利在改革中诞生，在开放中成长，在市场中壮大，在创新中发展。站在新起点上，我们将继续深化国企改革，扩大对外开放，加强文化交流，为满足人民日益增长的美好生活需要而奋斗。

中国中车集团有限公司党委副书记、总经理孙永才表示，很荣幸被推选为改革开放杰出贡献受表彰人选，这不仅仅是我个人的荣誉，更是中国中车17万员工和整个铁路行业200多万员工共同的荣誉。孙永才认为，火车的变化、铁路的发展，恰恰是我国改革开放伟大成就的一个缩影。高铁延伸之处，人民生活方式发生巨大变化，时空距离尽数缩短，经济圈、城市圈、高铁圈开始涌现，经济版图不断被重塑。

“总书记的重要讲话让我备感自豪、备受鼓舞”，中国重汽党委书记、董事长谭旭光说，改革开放40年，我亲身见证和参与了中国重型汽车行业由弱变强的历史性蜕变。现在中国自主品牌占据行业99%的市场份额，完全实现自主创新发展。

对改革带来的变化，中信集团表示感受很深，十一届三中全会闭幕不久，1979年1月17日，邓小平同志就接见了荣毅仁等5位中国工商界人士并听取意见和建议，支持创办了中信公司。创办伊始，中信承担起经济改革试点和对外开放窗口的作用，承担起改革开放的双重使命。艰难困苦，玉汝于成。40年来取得的成就是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！中信集团将深刻把握“十个始终坚持”、 “九个必须坚持”， 在新时代继续把改革开放推向前进。

“一次又一次的实践证明，改革开放是正确而伟大的选择，是我们坚定不移的道路！”广西柳工集团有限公司党委书记、董事长曾光安表示，对于有着60年历史的国有企业柳工来说，企业改革几乎伴随着改革开放的全过程。

而在中国铁建十八局集团大瑞铁路怒江特大桥项目经理于长彬看来，改革开放40年来我国的桥梁“名片”一次次享誉世界。于长彬介绍，目前在建的大瑞铁路怒江特大桥，创新采用了“大吨位横移式缆索吊机”等多项代表世界先进水平的前沿技术，擦亮了我国的桥梁“名片”。

改革开放40年，民营经济领域也催生了大中小企业的百花齐放、百家争鸣。谈及被授予“改革先锋”称号，美的集团创始人何享健感慨万千，“美的是改革开放的亲历者、见证者和参与者，也是改革开放的受益者，没有改革开放就没有美的。”

“在深感责任重大的同时，也因国家和人民对我们民营企业家的肯定而感到荣幸和感动。” 新希望集团有限公司董事长刘永好同样因为获得了“改革先锋”称号激动不已。他表示，新希望会“志不改、道不变”，将创新创业进行到底。

“民营企业的发展是与国家的发展是紧密相联的”，康弘药业常务副总裁柯潇说。

北京时尚控股党委书记、董事长吴立说：“聆听总书记讲话，更加坚定了我们对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。”

“习近平总书记的重要讲话深刻总结了改革开放40年来党和国家事业取得的伟大成就和宝贵经验，是新时代指导推进我国改革开放的行动指南。”北京首农食品集团党委副书记、副董事长、总经理薛刚表示。

均瑶集团董事长王均金，云从科技创始人周曦，康美药业董事长马兴田，奥园集团党委书记、总裁郭梓宁等纷纷表示，作为受益于改革开放大潮中的企业，为国家今天取得的成绩骄傲、自豪。今后将怀着一颗感恩的心，致力于将企业发展与国家需要、社会需要和人民对美好生活的向往结合起来，为推动中国特色社会主义改革开放事业作出贡献。

创新是改革开放的生命 实践发展永无止境

习近平总书记指出，40年来，我们始终勇敢推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及各方面创新，不断赋予中国特色社会主义以鲜明的实践特色。

GIO华兴控股集团联合创始人葛小松认为，习总书记的讲话让企业家了解到了国家深化改革的决心，感受到了新一轮发展的活力与动能，激发了我们续写改革开放新辉煌的信心。

“滴滴就是在改革开放的大背景下通过科技创新，从没有路的地方发展起来的。”滴滴创始人、首席执行官程维深有感触地说，滴滴的成长受益于改革开放，未来也继续坚定不移的坚持改革、回报社会，不断提升人民群众的幸福感。

91科技集团董事长许泽玮说：“作为十八大之后发展壮大起来的企业的负责人，我们受益于改革开放在近六年焕发出的全新生命力。总书记讲话启人深思、催人奋进，让我有更大的动力将自己的梦想融入中华民族伟大复兴的中国梦中去，努力创新创业。”

(责编：仝宗莉、赵爽)