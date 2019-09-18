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如何把制造业搞上去？习近平这样说

人民网记者 罗知之

2019年09月18日19:09  来源：人民网
 

编者按：制造业是一个国家经济社会发展的根基所在。在不同时期、不同场合，习近平总书记多次强调制造业的重要作用、重要地位，明确指出发展实体经济，就一定要把制造业搞好。人民网财经带您梳理回顾总书记这些字句铿锵、掷地有声的话语。

中国必须搞实体经济，制造业是实体经济的重要基础，自力更生是我们奋斗的基点。我们现在制造业规模是世界上最大的，但要继续攀登，靠创新驱动来实现转型升级，通过技术创新、产业创新，在产业链上不断由中低端迈向中高端。一定要把我国制造业搞上去，把实体经济搞上去，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标。

——2019年9月17日，在河南郑州考察调研时强调

从大国到强国，实体经济发展至关重要，任何时候都不能脱实向虚。制造业是实体经济的一个关键，制造业的核心就是创新，就是掌握关键核心技术，必须靠自力更生奋斗，靠自主创新争取，希望所有企业都朝着这个方向去奋斗。

——2018年10月22日至25日，在广东考察时强调

要大力发展实体经济，破除无效供给，培育创新动能，降低运营成本，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

——2018年10月22日至25日，在广东考察时强调

装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。当前，国家正在推进高质量发展，建设“一带一路”，正是装备制造业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。

——2018年9月26日，在黑龙江齐齐哈尔考察时指出

要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，做大做强数字经济。要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

——2018年5月28日，在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上指出

中国经济要避免脱实向虚，要从制造业大国迈向制造业强国。

——2018年3月10日，在参加山东代表团审议时指出

装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。

——2017年12月12日至13日，在江苏考察时强调

加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上强调

一个国家一定要有正确的战略选择，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能脱实向虚。

——2017年4月20日，在广西考察时指出

要把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。

——2015年7月17日，在吉林调研时强调

(责编：罗知之、付长超)
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