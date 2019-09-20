评论：一定要把我国实体经济搞上去

我国经济是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来。不论经济发展到什么时候，实体经济都是我国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。

“制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑”，习近平总书记近日在河南考察时，深刻指出实体经济在我国发展中的基础性地位，深刻阐明实体经济对于未来发展的重要意义，作出了“把我国制造业和实体经济搞上去”的重要指示，为我们振兴实体经济、推动我国经济行稳致远指明了努力方向。

实体经济是一国经济的立身之本、财富之源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展壮大实体经济，作出了振兴实体经济的一系列重大决策部署。从提出“必须把发展经济的着力点放在实体经济上”，到部署“供给侧结构性改革要向振兴实体经济发力、聚力”，再到要求“金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点”，我们以“咬定青山不放松”的决心振兴实体经济，有力促进了实体经济发展壮大，有力推动了我国经济高质量发展。

一个国家要提高竞争力，归根到底要靠实体经济。从世界范围看，一些国家之所以出现收入差距拉大、传统产业衰落、蓝领失业增多等矛盾，正是因为实体经济衰败、产业空心化。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，经济发展任何时候都不能脱实向虚。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。只有致力建设现代化经济体系，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，不断增强我国经济创新力和竞争力，显著增强我国经济质量优势，才能有效应对各种风险挑战，为高质量发展筑牢根基。

把我国实体经济搞上去，就要坚定不移把党中央决策部署落到实处。要继续深化供给侧结构性改革，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能，不断提高供给体系质量和效率；深入实施创新驱动发展战略，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变；要进一步降低实体经济成本，切实降低各类交易成本特别是制度性交易成本，实施更大规模的减税降费，不断激发微观主体活力。

当今世界面临百年未有之大变局，国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国发展仍处于重要战略机遇期。今天，我们加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革，都给经济发展带来新机遇。扭住实体经济不放，着力振兴实体经济，我们就一定能推动我国经济由量大转向质强，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标。

《 人民日报 》（ 2019年09月20日 02 版）

(责编：杨曦、付长超)