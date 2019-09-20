工信部：着力推动制造业高质量发展

人民网北京9月20日电 （杨曦）制造业是一个国家经济社会发展的根基所在。近日，习近平总书记在河南考察工作时明确指出，中国必须搞实体经济，制造业是实体经济的重要基础，强调一定要把制造业搞上去，把实体经济搞上去，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标。

工业和信息化部部长苗圩在今日举行的新中国成立70周年工业通信业发展情况新闻发布会上表示，在庆祝新中国成立70周年之际，习近平总书记的重要讲话对工业和信息化战线是一个极大的鼓舞和鞭策。

苗圩介绍，我国工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的30多万亿元，按不变价计算增长约971倍，年均增长11%。根据世界银行数据，2010年我国制造业增加值超过美国成为第一制造业大国，标志着自十九世纪中叶以来，经过一个半世纪后我国重新取得世界第一制造业大国的地位。而今，我国成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。

苗圩强调，党的十八大以来，习近平总书记多次就振兴制造业、促进信息化作出重要指示，并以全球视野和战略眼光，提出全面实施制造强国和网络强国两大战略。面向未来，站在新的历史起点上，我们要倍加珍惜取得的伟大成果，总结好、发扬好宝贵经验，坚定不移走中国特色新型工业化道路，着力推动制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我国实现“两个一百年”奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国作出新的更大贡献。

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