本报记者 潘旭涛

5月15日，航天科研人员在北京航天飞行控制中心指挥大厅庆祝中国首次火星探测任务着陆火星成功。

新华社记者 金立旺摄

浙江大学、之江实验室代表在“世界互联网领先科技成果发布”活动上介绍“亿级神经元的神经拟态类脑计算机”（2020年11月23日摄）。

新华社记者 黄宗治摄

2017年5月5日，国产大型客机C919在上海浦东国际机场首飞成功。

新华社记者 丁 汀摄

2019年10月23日拍摄的巴龙5000芯片以及搭载该芯片的5G工业模组。

新华社记者 毛思倩摄

5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。

“加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强”；“让有真才实学的科技人员英雄有用武之地”；“决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上”……习近平总书记重要讲话掷地有声，引发网友热议。

“突破技术瓶颈只能靠自己”

在这场科技盛会上，习近平总书记反复强调“自立自强”。科技自立自强是中国发展的战略支撑。

5月30日，很多网站转载了人民日报评论员文章《努力实现高水平科技自立自强》。文章指出，“科技自立自强是促进发展大局的根本支撑，成为决定我国生存和发展的基础能力，构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。我们国家进入科技发展第一方阵要靠创新，必须加快科技自立自强步伐。”

在文章留言区，网友们这样写道：“科技立则民族立，科技强则国家强”；“突破技术瓶颈只能靠自己”；“科技要自强，关键在人才”；“不掌握核心技术，就好比在别人的墙基上砌房子”。

5月31日，央视新闻客户端发布文章称，“在此次大会上，习近平总书记在科技自立自强前加上了一个定语‘高水平’，他强调，‘加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强’。”文章指出，要实现高水平科技自立自强应该：加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战；强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能；推进科技体制改革，形成支持全面创新的基础制度；构建开放创新生态，参与全球科技治理；激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。

“把宝贵时间留给科技人员”

“不论资历、不设门槛”；“各类应景性、应酬性活动少一点科技人员参加，不会带来什么损失！”……在这次大会上，习近平总书记关于“推进科技体制改革”的金句引发网友热议。

在“学习小组”微信公众号留言区，网友“丁后亮”写道：“决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上，花在不必要的评审评价活动上，花在形式主义、官僚主义的种种活动上！”在新浪微博上，网友“风帆”说：“支持减负，把宝贵时间留给科技人员。”在澎湃新闻客户端，网友“静静观看”写道：“为科技工作者创造潜心攻关的条件，是全社会的共同责任。”

5月29日，新华社“学习快评”发表短视频评论指出，“各类应景性、应酬性活动少一点科技人员参加，不会带来什么损失！”在此次大会上，习近平总书记这句话赢得如潮掌声。一直以来，无谓的迎来送往、不必要的评审评价，让科研人员疲于应付。创新贵在专注，浪费科研人员的时间和精力，就是损害国家创新能力。习近平总书记为科研人员减负降压的这番话，说到了广大科技工作者的心坎上！

“中国人的梦想正在不断实现”

“‘嫦娥五号’实现地外天体采样返回，‘天问一号’开启火星探测，‘怀柔一号’引力波暴高能电磁对应体全天监测器卫星成功发射……”习近平总书记在大会上盘点了近年来中国科技创新重大成就，引发网友对中国科技成果的关注。

5月29日，求是网发表文章《习近平总书记提到的这些“高科技”，你都知道吗？》，详细介绍了中国最新科技创新成果。文章写道：“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！我国广大科技工作者要以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，肩负起时代赋予的重任，努力实现高水平科技自立自强！”

“天问一号”“墨子号”“奋斗者号”“雪龙2号”……在新浪微博上，很多网友写下这些科技成果的名字并评论道：“奋勇争先，中国抢抓科技发展先机”；“给祖国一个大写的‘赞’”；“中国人的梦想正在不断实现”。

5月29日，新华网发布的一篇文章指出，从“向科学进军”到“建设世界科技强国”，从“创新驱动发展”到“高水平科技自立自强”……中国科技不断勇攀高峰，创新的旋律越来越昂扬。

(责编：罗知之、吕骞)