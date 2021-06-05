原标题：“临期食品”：市场新宠能否实现双赢？

“用打折的价格，吃到不打折的美味。”这是豆瓣“我爱临期食品”小组的口号。创立仅8个月，该小组已聚集了6万多名成员，实时分享各种临期折扣信息，“原价22元一盒的奥地利牛奶7元拿下，沃尔玛18.9元的马来西亚饼干‘跳楼价’2.9元”。

一边是网络社交平台热烈讨论，一边是嗨特购、好特卖、饴食货仓等线下店铺人满为患，购买临期食品成为一些人尤其是年轻人的日常。

数量庞大的临期食品是如何产生的？为何定价如此低廉？吸引消费者的到底是什么？市场体量究竟有多大？《工人日报》记者近日对临期食品行业进行了调查采访。

“烫手山芋”变身市场新宠

5月29日周六，记者来到北京中关村附近的一家嗨特购门店，发现结账处排着长队，每个人的购物筐里都满满当当。“自从发现这里，我每周都来囤货。”大二学生脉脉正兴致勃勃地在货架上翻找，“这里这么便宜，临期我也不在乎，反正很快就能吃光。”

临期食品，指的是临近保质期但仍在保质期之内的食品。善食者联盟创始人邱喆介绍道，“根据食品行业‘允收期’惯例，大型商超通常拒收保质期已过1/3的国产食品，和保质期已过1/2的进口食品。食品上架后若销量不佳，终端店铺也会将尾货退还经销商。这些食品正以极低的价格流向临期市场。”

本是销售难题，却摇身一变成为“香饽饽”。在线下，临期生意经历了超市“买一赠一”的捆绑销售、大型商场专门开辟的打折货架、临期折扣专卖店的遍地开花3个阶段。在云端，先是“裸价临期特卖”等淘宝店铺零星出现，再是好食期、甩甩卖等专营APP上线，接着电商巨头发现商机开始布局，天猫国际、拼多多已上架自营的临期食品。

就实体店而言，从业多年的供货商毕犬洋总结了消费人群的演变特征，“临期店铺发端于菜市场，后来又开进居民区，顾客是单一的中老年群体。从好特卖开始，实体店尝试搬到人流量大的核心商圈、写字楼，吸引了大批注重品质又囊中羞涩的年轻人。”

据统计，我国每年被损耗和浪费的粮食约3500万吨，接近粮食总产量的6%。毕犬洋认为，用好临期资源可以实现双赢。“原本临期食品的归宿是饲料厂和垃圾场。我们搭起了一座桥，让消费者得到实惠，商家及时止损。”

动态定价吸引众多粉丝

今年4月29日颁行的《反食品浪费法》明确提出，食品经营者应当对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售。

记者在北京多地走访发现，实体店铺大多以折扣店作为宣传噱头，似乎刻意不提“因临期而打折”。对此，不少顾客心知肚明，也有顾客以为只是短期促销。在某进口折扣店的粉丝群里，记者看到不断有人询问：“活动什么时候结束？”

在这方面，线上平台更加公开透明。打开好食期APP，“日期越近越便宜”的标语十分醒目。主页被划分为2～6折专区，按照倒计时折算价格。

在淘宝搜索关键词可以发现，直接将“临期”写入店名的店铺多达上千家。其中，销量排在首位的店铺坐拥156万粉丝，食品介绍里，不仅显示保质期，还能看到与正期食品的价格差。

有关人士表示，消费者真正敏感的是价格而非保质期，这是临期食品火爆的真正原因。

邱喆认为，如果食品日期不同而价格无差别，消费者选购时会挑最新鲜的。一旦根据日期形成差异化定价，性价比的优势得以显现，每类食品都会找到合适的人群。

按照这种理念，善食者联盟曾尝试根据保质期动态定价，“假如商品价值100元，保质期为100天，那就让商品每天降价1元。”邱喆说。

先天不足制约规模经营

记者采访发现，临期折扣店主营进口食品，兼有网红品牌，国内一线品牌占比最少。

对此，邱喆解释称，很多进口食品溢价高销售难。“一方面，产业链较长，品牌方、进口商、经销商都要获利，层层加价；另一方面，运输、报关、检疫等流程耗时不短，食品上架销售时间本就有限，如果再有延误，商家为了避险只能抬高价格。”

不过，临期食品很难获得稳定持续的货源。毕犬洋坦言，成熟的品牌会经过测算按需供货，除了年货礼盒容易产销不对等之外，很少出现大规模临期的情况，这从根本上限制了行业的市场体量。

“太多因素都不可控。”毕犬洋说，货源的突然爆发和突然沉寂，给人员配置和仓库周转带来难题，阻碍了规模化经营的形成。“有时一个星期也采不到多少货，大家都闲着，有时一个电话来了5万箱货，根本忙不过来。”

疫情使货源紧张得到缓解，对从业者的影响却是双重的。邱喆表示，疫情期间店铺长期关闭，催生了大量临期食品，一定程度上炒热了市场，给行业带来生机，也使新人一窝蜂入场。而当疫情趋向稳定，资源逐渐枯竭，自然会呈现“僧多粥少”的局面。

与时间赛跑的压力，也让业内人士叫苦不迭。“入市需谨慎！”一位临期折扣店经营者向记者感叹，临期品可售卖时间很短，很多时候只能眼睁睁看着它过期。

为什么会产生这么多临期食品？这本身就是一个发人深省的问题。邱喆分享了他的思考，“比起在临时市场深耕，更应该想办法从源头解决问题。如果食品能在终端渠道多流通一段时间，从上架就开始动态定价，是否不必拖到临期、甚至面临浪费？”(陈曦）

(责编：张文婷、连品洁)