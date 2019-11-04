第二届进博会新闻中心启用 进博声音将传遍世界

为方便记者及时了解进博会资讯，公共工作区不仅设置了4块LED大屏，还在中心区域设有媒体。人民网记者翁奇羽摄。

人民网上海11月4日电（记者夏晓伦 翁奇羽）第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。据了解，本届进博会已吸引4300多名中外媒体记者采访报道，其中境外记者近900人。今天，进博会新闻中心正式启用，这场国际盛会的精彩内容将从这里传遍世界。

服务更专业

在线上，注册记者用手机扫码的方式可以进入“中国国际进口博览会网上新闻中心小程序”，这是新闻中心推出的面向所有注册媒体记者开放的服务平台。

记者了解到，上述小程序的主要功能有：为记者提供展会期间会场内外各类采访活动的通知和采访意向登记服务、免费的中英文素材、预订和租赁、班车预约等服务保障信息。

在线下，新闻中心分别设有咨询服务区、媒体公共工作区、媒体专用工作区、广播电视技术服务区、采访室、新闻发布厅、媒体餐饮休闲服务区等多个功能区域。

其中，一层咨询区将提供综合咨询、采访预约、资料发放、失物招领等服务；二层的媒体公共工作区总面积约1000平方米，可同时容纳450名记者工作。

值得一提的是，为方便记者及时了解进博会资讯，公共工作区不仅设置了4块LED大屏，还在中心区域设有媒体岛；位于二层和三层的媒体专用工作区还聚集了人民日报、新华社、中央广播电视总台、上海报业、SMG、彭博社等国内外主要媒体。

此外，新闻中心还分别设有不同规模的3间发布厅。进博会期间，这里将举行各类新闻发布会。

技术更先进

早在一周前，人民网记者就收到了场馆5G传输体验活动的邀请。据了解，这是新闻中心为各家媒体提供的5G服务，将在展馆内（4.1装备馆、5.1科技生活/品质生活馆、6.1品质生活馆）提供基于5G网络传输信号的体验服务。

这意味着媒体在展馆内采访时，现场采访信号可通过5G网络实时回传，供后期编辑制作，还可用网络推流或卫星传送的方式进行直播报道。信号不仅完全支持高清，而且质量更高、更稳定。

同时，针对广播电视和新媒体需求，新闻中心还提供了全方位的广播电视技术支持和服务保障，设有直播报道点和公共采访室，提供公共信号收录及传送服务。在梳理分析首届进博会应用数据的基础上，新闻中心今年将大幅增加网络推流传输服务。

官方提供的数据显示，新闻中心已实现WIFI网络全覆盖；敷设超过1200个网络信息端口，每个端口提供30M上网带宽；为方便记者现场报道，在国家会展中心展馆内共敷设10个可用于现场直播报道的单边光缆传输点。

活动更丰富

今年的新闻中心，更加温馨。生日在11月5日—10日期间，记者可以凭媒体证和身份证领取生日礼物；11月8日，记者可以领取记者节专用章盖章留念；朵云书房还为记者们贴心准备了有温度的百宝箱，可免费借取指甲钳、创可贴、湿纸巾、老花镜等生活用品……

同时，新闻中心还将上演精彩纷呈的各种活动。在二层中区的文化展演展示区，上海音乐厅的公益品牌项目“音乐午茶”将打造“演·艺·玩”一体化的音乐共享空间，为忙碌工作的中外记者带来轻松美好的音乐时刻；非遗展示区则展出了22项富有上海地方特色的国家级、市级非遗代表性项目；朵云书房在新闻中心提供1600余种图书借阅等便利服务。

与首届相比，今年新闻中心还新增了上海老字号品牌展示，国人熟知的“大白兔”品牌通过一系列跨界合作，推出富有创意的产品，变得越来越时尚。记者们还可以体验VR游戏，学习上海垃圾分类的知识。

“希望媒体记者们可以把新闻中心当作‘家’一样，我们也会用心去为每一位记者朋友服务，让大家留下美好的进博记忆。”一位现场的志愿者向记者如此表示。

(责编：罗知之、庄红韬)