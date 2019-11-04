组图：第二届进博会开幕在即 布展工作就绪

第二届中国国际进口博览会开幕在即，11月4日，国家会展中心（上海）南入口广场的绿化及场地布置基本完工，将以全新面貌迎接各国嘉宾的到来。（人民网记者翁奇羽 摄）

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