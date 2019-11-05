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组图：医疗器械“黑科技”亮相进博会

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11月4日，观众对植发机器人产生浓厚兴趣。（人民网记者 翁奇羽 摄）
11月4日，观众对植发机器人产生浓厚兴趣。（人民网记者 翁奇羽 摄）
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来源：人民网-财经频道  2019年11月05日21:48
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(责编：车柯蒙、庄红韬)

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