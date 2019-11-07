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进博会中国馆亮点纷呈 人气爆棚
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11月6日，在第二届进博会国家展中，蓝白色调的中国馆堪称最吸睛的展区，人气爆棚。
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来源：
人民网-财经频道
2019年11月07日10:52
11月6日，在第二届进博会国家展中，蓝白色调的中国馆堪称最吸睛的展区，人气爆棚。（人民网记者 翁奇羽 摄）
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(责编：车柯蒙、付长超)
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