首页
共产党
要闻
时政
|
国际
军事
台港澳
教育
|
社会
图片
观点
地方
|
经济
汽车
房产
|
体育
娱乐
文化
传媒
|
电视
社区
博客
访谈
|
游戏
彩信
光盘
RSS
|
网站地图
人民网
>>
财经
>>
2019年财经专题
5辆古董车“开进”进博会
【查看原图】
1916年的斯图兹勇士，超过百年历史，被誉为当时的终极跑车。
1
2
3
4
5
下一页
来源：
人民网
2019年11月08日10:15
第二届进博会汽车展区有未来也有传承，首次增设了古董老爷车展区，经典老车，是永不褪色的情怀。（人民网记者 翁奇羽 摄）
分享到：
(责编：栗翘楚、杨曦)
相关图集
航拍山东第一大人工岛 夕阳下的魅力海岸
重庆：“甲骨文学堂”进校园
上海进博会 智能及高端装备吸引游客
2019第二届中国国际进口博览会：矿晶展...
“飓风2019”专项行动成功侦破组织卖淫...
301名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾押...
第二届进博会正式开幕 各种高科技展馆吸人...
黄浦江两岸再次上演光影秀！开放的上海欢迎...
贵州雷山苗族举办新年捉鱼比赛 老老少少争...
黑龙江黑河江段进入今年入冬封江前的流冰期
查看更多
31445077
最新评论
热门评论
查看全部留言
图片新闻排行榜
1
2019第二届中国国际进口博览…
2
哈尔滨降下首场雪 城市披上银装…
3
武夷山下古村落——下梅村
4
雄安站地下主体结构完工
5
航拍山东第一大人工岛 夕阳下的…
6
一个仫佬族易地扶贫搬迁户的新生活
7
甲勿海大熊猫保护研究园开园
8
上海进博会 智能及高端装备吸引…
9
“雪龙兄弟”首次“会师”
10
“雪龙2”号驶离外港 将穿越“…
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved