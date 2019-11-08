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5辆古董车“开进”进博会

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1916年的斯图兹勇士，超过百年历史，被誉为当时的终极跑车。
1916年的斯图兹勇士，超过百年历史，被誉为当时的终极跑车。
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来源：人民网  2019年11月08日10:15

第二届进博会汽车展区有未来也有传承，首次增设了古董老爷车展区，经典老车，是永不褪色的情怀。（人民网记者 翁奇羽 摄）

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(责编：栗翘楚、杨曦)

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