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2019年财经专题
进博会装备展的“镇馆之宝”：会打乒乓球的机器人、高速巡逻船、仿人五指手
【查看原图】
11月8日，观众参观卡特彼勒的机械模型方阵。（人民网记者 翁奇羽 摄）
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来源：
人民网
2019年11月08日23:09
在第二届中国国际进口博览会上，装备展区由于集结了众多重磅展品而备受关注，其中包括仿人五指手、会打乒乓球的机器人、高速巡逻船、环保摆渡车、C919飞机的前起落架……（人民网记者翁奇羽 摄）
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(责编：栗翘楚、付长超)
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