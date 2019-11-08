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进博会装备展的“镇馆之宝”：会打乒乓球的机器人、高速巡逻船、仿人五指手

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11月8日，观众参观卡特彼勒的机械模型方阵。（人民网记者 翁奇羽 摄）
11月8日，观众参观卡特彼勒的机械模型方阵。（人民网记者 翁奇羽 摄）
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来源：人民网  2019年11月08日23:09

在第二届中国国际进口博览会上，装备展区由于集结了众多重磅展品而备受关注，其中包括仿人五指手、会打乒乓球的机器人、高速巡逻船、环保摆渡车、C919飞机的前起落架……（人民网记者翁奇羽 摄）

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(责编：栗翘楚、付长超)

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