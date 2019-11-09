我的进博之旅：巴基斯坦的博士志愿者——帅明

人民网上海11月9日电（记者翁奇羽 王晓霞）“我来中国已经四年多了，在东华大学读博士，专业是控制工程”，帅气的巴基斯坦小伙帅明是参与第二届中国国际进口博览会服务保障工作的6311名志愿者中的一员。

据共青团上海市委透露，今年的志愿者主要是来自上海市38所高校学生。其中参加过首届进博会的志愿者接近20%。“我非常开心能来这里。我们学院的老师跟我说，有机会能来参加进博会。我马上就报名了”，帅明说，跟他一起来的还有来自蒙古、刚果、肯尼亚的其他3位留学生，他们也是本届进博会上仅有的4名外国志愿者。

帅明的工作岗位在进博会新闻中心的一楼接待处。即将博士毕业的他中文说得非常流利，“我和其他志愿者的工作一样，主要是解答、回复、指路等，为大家提供服务。”

进博会志愿者工作分为两班，早班是7点到下午2点半，晚班是下午2点半到晚9点。“我还碰到从我们国家来的三位记者，他们第一次来参加进博会，也是第一次来上海。我同样给他们提供了帮助，我觉得自己做的事情特别有意义。”

说起今后的打算，帅明表示：“我毕业后想继续留在中国，中国的机会很多，我学的专业应该可以找到很好的工作。”

第二届进博会将于10日闭幕，帅明的进博会之旅也接近尾声，但他的中国之旅还将继续。

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