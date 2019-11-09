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舌尖上的进博会 美食满足味蕾
【查看原图】
一条净重255公斤的蓝鳍金枪鱼被现场分解，吸引众多观众围观拍照。
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来源：
人民网-财经频道
2019年11月09日21:02
作为第二届进博会布展面积最大的展区，食品及农产品展区有来自全球120多个国家和地区的近2000家企业参展，参展面积达75000平方米。走进进博会现场，能真切感受到美食的诱惑。（人民网记者 翁奇羽 摄）
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(责编：车柯蒙、付长超)
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