组图：人民网“一撇一捺看发展”主题采访走进海南

航拍海南天然橡胶产业集团股份有限公司红光分公司橡胶林（孟凡盛 摄）

人民网海南11月27日电 （记者毛雷）日前，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访走进海南。采访组成员访胶林、钻冷库、进车间、看港口，既有深入一线的鲜活素材，又有与地方领导和企业“一把手”的对话，共同描绘经济高质量发展的海南篇章。

当前，推动经济高质量发展成为做好经济工作的主旋律，正在中国各行业、各领域掀起一场广泛而深刻的变革，带来从理念到实践的全新变化。

为充分展示各地因地制宜、蹄疾步稳推进各项措施的成效和经验做法；全面反映社会各界积极响应背后的改革发展澎湃动力；深刻揭示中国经济的强劲韧性与向好发展，人民网启动“一撇一捺看发展”大型主题调研采访。

人民网此次调研路线在中国地图上呈现出“一撇一捺”，“一撇”即胡焕庸线、“一捺”即“西部陆海新通道”，两线于四川交汇，沿线贯穿广阔的中西部腹地，市场潜力大、增长后劲足，在区域发展格局中占有重要地位。

采访组在海南采访期间，深入海南天然橡胶产业集团股份有限公司、海南罗牛山食品集团有限公司、齐鲁制药（海南）有限公司、海南赛诺实业有限公司、国投洋浦港有限公司等代表企业，走一线、看发展、听建议、问难处，从点到面了解海南高质量发展的优势和亮点。