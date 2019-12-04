坝上“风光” 张家口的又一张“世界级”名片

图为国网冀北电力有限公司建设运营的国家风光储输示范工程选用的5兆瓦大容量风机。 朱鹏涛 摄

人民网北京12月4日电（王仁宏）冬季始，万物藏。进入12月，坝上草原早已苍野茫茫，但同时却有另一种“绿意”在蓬勃生长。

近日，人民网“一撇一捺看发展”主题参访团来到位于张家口张北县与尚义县交界的国家风光储输示范工程（下简称“风光储输示范工程”）。开阔的草野上，高达近百米的白色风机直入碧空，鳞次栉比的光伏板在暖阳下熠熠生辉，为张家口办“绿色奥运”，走绿色发展道路的“绿色名片”更添一抹鲜亮。

据了解，风光储输示范工程是由国家电网公司自主设计建造的全球规模最大、综合利用水平最高，集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体的新能源综合性示范项目，由国网冀北电力有限公司建设运营。

据国网冀北风光储公司综合管理部副主任梁立新介绍，该工程采用世界首创的风光储输联合发电技术路线，拥有多项自主产权。在建设及运维过程中，充分把握发挥“产学研用”机制，攻克了从科研理论到工程应用的多个难关。

以风能、太阳能为代表的新能源具有随机性、间歇性、波动性的特点，其大规模、高比例接入电网后，对电网安全稳定运行带来了巨大风险挑战，新能源也因此被称为“不听话的孩子”。

如何让“不听话的孩子”听话？风光储输示范工程通过一整套完整的风光储联合发电核心技术体系，平滑了光伏、风力发电的波动，成功攻克了制约大规模新能源集中并网、集成应用的世界性技术难题。

科技成果的转换也带来了显著的环境收益。数据统计，示范工程从2011年12月投运至今，累计发电量达60.11亿千瓦时，参照国际标准模式，相当于节约标煤近242.84万吨，减排二氧化碳近599.30万吨。

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