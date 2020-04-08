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汽笛声再次响起 武汉长江客运轮渡今日复航

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武汉客运轮渡复航，图为武汉关码头。金雨蒙 摄
武汉客运轮渡复航，图为武汉关码头。金雨蒙 摄
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来源：人民网-财经频道  2020年04月08日10:15

人民网武汉4月8日电 4月8日上午6点半，首班长江客运轮渡从中华路码头驶离，前往武汉关码头，暂别两月的汽笛声再次响起，武汉轮渡正式复航。

据了解，武汉长江客运轮渡现有八条航线，复航后会首先恢复两条市内交通主力航线，武中线和零点航班。武中线：早上6:30到晚上8点；零点航班：晚上8:10至10:30。由于扫码也需要一定时间，轮渡载客量从原先的800客位暂时调整为400客位。市民可在码头购票或刷“武汉通”乘船。

记者在现场看到，武汉关码头、中华路码头入口处已摆好了隔离栏，专设体温检测区、隔离观察区，并对行人和非机动车通道进行了分区。工作人员介绍，乘客抵达码头后，需先通过支付宝或微信扫隔离栏上的二维码获取健康状态，工作人员核验后方可通过。接着，乘客依次通过测温通道测体温，再进入售票区和检票闸口。在候船室，乘客须再次扫描船舱口二维码，工作人员核验后方可登船。“通过乘客的两次扫码，我们可追溯到每位乘客出入渡口和登船的信息。”

乘客如有发热情况，工作人员将及时劝阻其登船，并将乘客带至码头的发热观察点观察，已购票的统一作退票处理，并立即上报。工作人员也提醒广大乘客，外出注意戴好口罩，减少在船舱内的走动和交流，保持落座间隔，推荐乘客在室外露天甲板乘坐过江。

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(责编：栗翘楚、孙阳)