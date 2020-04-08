1/11自4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。本期《财景》带你直击解封后的武昌站。

2/11从1月23日武汉被按下暂停键，时隔76天的武昌火车站重新开启进站通道，恢复办理旅客进站客运业务。

3/114月8日凌晨0:20分，从西安站始发终到广州站的K81次旅客列车是武汉市离汉离鄂通道解除管控后，第1列经停武汉且恢复办理武汉市铁路客站出发业务的旅客列车。

4/11在武昌火车站进站口通道前方，设置了两个温馨小屋，据悉，这是地方政府对所有进站旅客进行健康码核验工作的“前置点”。

5/11据武昌火车站值班站长徐芳介绍，乘坐这趟K81次的旅客有442人。武昌火车站总进口开启了20条实名制验证通道，2个人工验证窗口，确保开放离汉通道后旅客进站乘车等各项工作安全平稳有序。

6/11为了迎接K81次的到来，以及后续将从武昌火车站乘车的旅客，武昌火车站逐步恢复职工复工复产，协调行车、客运、售票等部门，提前熟知当日列车开行及旅客乘降情况，结合实际做好各岗位人员安排。

7/11在车站候车室一楼及出站口设置医疗点，由地方卫健委安排了驻站医护人员24小时值守，保持应急突发疾病处置。

8/11在武昌火车站进出站口、候车区等地，武昌火车站安排专人利用小喇叭提醒旅客戴好口罩，主动配合健康码核验及测温，提前准备好身份证和车票，保持一定的距离到指定区域候车、有序排队进出站。

9/11在K81次列车到站之前，车站工作人员手举车厢号标识牌引导旅客排队等候。

10/11在K81次列车稳稳停靠在1站台后，车站工作人员有序引导旅客分车厢检票上车。