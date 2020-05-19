网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>财经

两会前瞻：两会前的人民大会堂外景

【查看原图】
实地拍摄两会最重要的场地——人民大会堂。（人民网记者王晓啸 摄）
实地拍摄两会最重要的场地——人民大会堂。（人民网记者王晓啸 摄）
123
来源：人民网-财经频道  2020年05月19日17:19

5月18日，北京，人民大会堂静待全国两会的召开。全国政协十三届三次会议将于5月21日下午3时在人民大会堂开幕。

 (责编：夏晓伦、乔雪峰)

相关图集

查看更多