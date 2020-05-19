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两会前瞻：人民日报社新媒体大厦

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今年的两会新媒体报道中，传播技术与报道模式进一步升级。（人民网记者曾志强 摄）
今年的两会新媒体报道中，传播技术与报道模式进一步升级。（人民网记者曾志强 摄）
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来源：人民网-财经频道  2020年05月19日17:44

    人民日报社新媒体大厦——人民网所在地，作为中央重点新闻网站的排头兵，已经做好报道准备。

 (责编：夏晓伦、乔雪峰)

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