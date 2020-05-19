两会前瞻：人民日报社新媒体大厦

今年的两会新媒体报道中，传播技术与报道模式进一步升级。（人民网记者曾志强 摄）

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用

Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved