网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>财经

两会前瞻：守好驻地防疫安全关

【查看原图】
友谊宾馆会前防疫工作——医疗保障。（人民网记者王晓啸 摄）
友谊宾馆会前防疫工作——医疗保障。（人民网记者王晓啸 摄）
12345678
来源：人民网-财经频道  2020年05月20日17:51

    由于疫情防控的需要，今年两会切实保障驻地防疫安全成为驻地首要工作目标和重点任务。

 (责编：夏晓伦、乔雪峰)

相关图集

查看更多