网站首页
时政
国际
财经
台湾
军事
观点
领导
人事
理论
法治
社会
产经
教育
科普
体育
文化
书画
房产
汽车
旅游
健康
视频
知识产权
登录
注册
退出
登录人民网通行证
立即注册
记住登录状态
忘记密码？
人民网
>>
财经
两会前瞻：守好驻地防疫安全关
【查看原图】
友谊宾馆会前防疫工作——医疗保障。（人民网记者王晓啸 摄）
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
来源：
人民网-财经频道
2020年05月20日17:51
由于疫情防控的需要，今年两会切实保障驻地防疫安全成为驻地首要工作目标和重点任务。
(责编：夏晓伦、乔雪峰)
相关图集
我国毛南族实现整族脱贫
人在灯亮：五代守塔人的“百年孤独”
挺进海拔5800米的珠峰过渡营地
新疆巴里坤：天然牧场扩大 野生动物增多
郑济铁路郑州黄河特大桥主桥合龙
金山岭长城雨后现彩虹
珠峰“身高”从黄海测？——专家解读珠峰测...
四川彭山：江口古战场遗址第三期考古现场已...
山东郯城：“流水线育秧”忙
上海：“绿巨人”复兴号动车组迎来首次大修
查看更多
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved