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两会前瞻：人民网两会记者采访装备包

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人大新闻中心视频采访室（人民网记者王天乐 摄）
人大新闻中心视频采访室（人民网记者王天乐 摄）
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来源：人民网-财经频道  2020年05月20日17:56

全国两会召开在即，揭秘今年人民网两会记者的装备包。

 

 

 (责编：夏晓伦、乔雪峰)

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