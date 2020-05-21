网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>财经

两会时刻：云采访现场

【查看原图】
全国人大代表崔世平在视频采访室进行连线采访。（人民网记者王天乐 摄）
全国人大代表崔世平在视频采访室进行连线采访。（人民网记者王天乐 摄）
1234567
来源：人民网-财经频道  2020年05月21日17:03

今年全国两会报道主要采访方式为视频、电话采访，多位代表委员正在接受云采访。

 (责编：夏晓伦、毕磊)

相关图集

查看更多