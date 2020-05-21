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两会时刻：天安门广场红旗飘扬迎“两会”
【查看原图】
全国两会期间天安门广场红旗飘扬。（人民网记者翁奇羽 摄）
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来源：
人民网-财经频道
2020年05月21日17:16
全国两会在北京召开，天安门广场洗刷一新，红旗招展，静候代表、委员的到来。
(责编：夏晓伦、毕磊)
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