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两会时刻：天安门广场红旗飘扬迎“两会”

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全国两会期间天安门广场红旗飘扬。（人民网记者翁奇羽 摄）
全国两会期间天安门广场红旗飘扬。（人民网记者翁奇羽 摄）
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来源：人民网-财经频道  2020年05月21日17:16

全国两会在北京召开，天安门广场洗刷一新，红旗招展，静候代表、委员的到来。

 (责编：夏晓伦、毕磊)

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