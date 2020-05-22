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两会时刻：直击新闻发布会现场
【查看原图】
新闻发布会在北京人民大会堂新闻发布厅举行。（人民网记者翁奇羽 摄）
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来源：
人民网-财经频道
2020年05月22日09:58
5月21日21时40分十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。
(责编：夏晓伦、毕磊)
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