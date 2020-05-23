天津自贸区首开铁水联运中欧班列

该趟班列从中心站出发后，沿中欧班列中通道从二连浩特口岸出境转扎门乌德至蒙古国乌兰巴托。全程1583公里，运行时速最高为120公里/小时，班列全程运行5天左右。

人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰） 2020年5月20日10时许，随着一声汽笛长鸣，X9202次中欧班列（天津-乌兰巴托）在北京铁路局京铁物流中心所属中铁天津集装箱中心站（以下简称：中心站）发车，编组54辆全部是国际联运的集装箱，满载汽车、配件、食品、服装等货物发往蒙古国。该中心站是华北地区唯一到发线兼货物线的集装箱作业场站，装车完毕后可直接上线运行，本次班列开行采取船边直提方式，集装箱运输周期压缩近2天时间。

该趟班列从中心站出发后，沿中欧班列中通道从二连浩特口岸出境转扎门乌德至蒙古国乌兰巴托。全程1583公里，运行时速最高为120公里/小时，班列全程运行5天左右，后续每日开行1列，为助力企业复工复产、推进“一带一路”建设、打赢蓝天保卫战提供新动能。

据中心站相关负责人介绍，该中心站的建设使用，得到国铁集团和天津市政府的大力支持，成立之初便提出了“以中心站为平台，大力发展集装箱铁水联运，打造以天津为重要节点的国际班列品牌”。在海关监管场所建设过程中，天津市交委、天津海关确定了中心站全域监管方案，从开工建设到取得资质仅用了3个月时间。天津海关开辟绿色通道，做到货物“随到随验、合格即放”，提升通关放行效率，通过采用“船边直提”，充分利用集装箱在途时间办理通关手续，船舶离港后集装箱即可放行直接运到中心站，大大提高铁路疏港效率。

据天津海关相关负责人介绍，天津海关全力支持“一带一路”建设，助力改革持续释放红利。主动推进中心站海关监管作业场所设立，并将海关放行指令嵌入港口卸船、仓储作业流程，实现边卸货、边理货、边提离，货物从海运船舶直通铁路监管场所。

同时，新港海关还设立中欧班列便捷通道、实行“7×24小时”全天候通关保障，深化“关铁通”合作，与二连浩特、满洲里等口岸建立协调配合机制，实现了提升口岸通关效率和压缩物流成本的双赢。

自2020年初至5月15日，中心站集装箱发送4万标准箱，同比增长84%；货物发送62万吨，同比增长55%；货物发送品类主要包括：有色金属矿石、工业机械、食品、新闻纸、矿建、铁合金等。

今年以来，北京铁路局重点发展港口区域集装箱铁水联运业务，集装箱发送40.7万箱，同比增长89.4%；发送货物904万吨，同比增长170%，有力地支持了企业的复工复产与降本增效。

(责编：乔雪峰、毕磊)