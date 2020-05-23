政府工作报告39次提"就业" 组合拳如何稳"饭碗"兜底线

“优先稳就业保民生”“就业优先政策要全面强化”“千方百计稳定和扩大就业”“着力稳企业保就业”……今年的政府工作报告中，“就业”一词共出现39次。
“就业”高频出现的背后，是宏观政策层面就业优先底线思维的逐步凸显。就业是最大的民生。面对当前严峻复杂的经济形势，千方百计稳定和扩大就业，是重要的民生关切，更是做好全局工作必抓的“牛鼻子”。
如果说GDP增速是经济发展的“面子”，那么就业毫无疑问就是民生关切的“里子”。多位专家在接受人民网财经采访时表示，面对新冠肺炎疫情给中国经济带来的挑战，着力稳就业、保民生，正是稳住经济基本盘，做好疫情“加试题”的关键之举。
淡化“面子” 聚焦“里子”
39次提“就业”凸显底线思维
今年的政府工作报告中，“就业”出现39次，再成高频词。
与往年不同的是，今年受全球疫情冲击，就业压力显著加大，企业特别是中小微企业困难凸显。做好就业工作，是当前畅通经济循环、提升经济活力的关键一环。
因此，无论是保住就业民生、实现脱贫目标，还是防范化解风险，都要有经济增长支撑，稳定经济运行事关全局。要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。
从今年的政府工作报告来看，今年要集中精力抓好“六稳”“六保”。而不论是“六稳”工作的“稳就业”，还是“六保”任务的“保居民就业”，“就业”都“置顶”首位，凸显稳岗位、增就业、保民生的政策关注。
同时，今年的政府工作报告也给出“保就业”的明确目标：城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，城镇登记失业率5.5%左右。
全国政协常务委员、中国税务学会副会长张连起认为，越是不确定性增加，“保”的意义就更大。“六保”针对的都是当前突出矛盾和风险隐患，是直面和克服困难挑战的底线思维。保住了就业、基本民生和市场主体，就有收入，就会拉动消费、扩大市场需求。守住 “六保”底线，就能稳住经济基本盘；以保促稳、稳中求进，为全面建成小康社会夯实基础。
端稳“饭碗” 兜底民生
千方百计稳住就业“基本盘”
就业一头连着老百姓的“饭碗”，一头连着经济社会发展。受疫情影响，就业的不确定性猛增，而对冲这种不确定性最好的办法，就是“保”，只有千方百计地“保”，才能化解就业的风险。
优先稳就业保民生，具体怎么干？
今年的政府工作报告中指出，就业优先政策要全面强化。财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业。努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。各地要清理取消对就业的不合理限制，促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。
同时，就业的主要承载是企业，特别是广大中小微企业。所以，企业要先活起来，市场要先有订单，就业才能稳得住，最终形成良性循环。
对此，报告中也进行了相应的安排和部署。强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展；推动降低企业生产经营成本；强化对稳企业的金融支持……
事实上，疫情期间，各地各部门已经发放了不少“政策包”，打出了一系列“组合拳”，保存量、拓增量、畅供需多措并举，全面强化稳保就业举措。
中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、国际投资研究室主任张明表示，兜底民生，主要靠四方面政策发力：
一是以转移支付为主的扩张性财政政策，尤其是中央新增的两万亿财政资金；二是要通过宏观政策与转移支付保护市场主体，尤其是中小微企业，这是中国解决居民就业的最重要渠道；三是货币政策要充分与财政政策、就业政策相互配合，保障融资成本稳中有降、提高货币政策向基层传导的效率；四是积极有为的就业促进政策，包括如何解决重点人群（尤其是应届大学毕业生）的就业、如何为失业人员提供救济以及再就业再培训服务等。
深化改革 精准发力
代表委员热议援企稳岗扩就业
当下，中小微企业和个体户是就业最大的“容纳器”，也是受到疫情冲击的主要对象。
企业是就业的基础，企业稳则就业稳。今年的政府工作报告指出，保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。
多位代表委员表示，从中央到地方，财税、金融、社保等多方面政策接连出台，为企业纾难解困，千方百计保就业提供了重要支撑。
全国人大代表、58同城CEO姚劲波提出，今年以来，中央及地方围绕稳就业保就业以及助企纾困，密集出台大量政策举措，但随着疫情在世界范围内加速蔓延，国内外因素叠加使得经济下行压力增大，市场需求下降，一些中小企业“找订单难”，生产经营压力较大。
姚劲波建议，加强对中小企业的扶持力度，进一步降低企业经营、用工及融资成本。包括进一步降低公积金和社保缴纳比例，减轻企业经营负担，引导金融机构与互联网平台合作，解决企业融资需求。他还建议，积极推动灵活用工等新模式，有效分担企业用工成本。
全国政协常务委员、中国税务学会副会长张连起建议，就业是民生之本。要统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金和失业保险基金，调整和加快使用工业企业结构调整专项奖补资金，支持企业稳定现有就业岗位。同时，突出支持做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作，多渠道促进就业创业。加强失业人员基本生活保障和再就业服务，扩大失业保险保障范围。
“一系列政策措施优惠力度大、受益范围广，有力支持疫情防控和复工复产，帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关。”张连起说。
“留得青山，赢得未来”，今年政府工作报告中的这句话，正是当下中国经济社会发展的重要指引。而做好当前的就业保障工作，着力稳就业保民生，也正是“留得青山”的必然选择和“赢得未来”的必经之路。
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