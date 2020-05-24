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两会时刻：驻地会议现场
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中共一组讨论审议全国政协常委会工作报告。（人民网记者王晓啸 摄）
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来源：
人民网-财经频道
2020年05月24日10:28
全国政协委员分组审议政协常委会工作报告。
(责编：夏晓伦、毕磊)
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