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两会时刻：驻地会议现场

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中共一组讨论审议全国政协常委会工作报告。（人民网记者王晓啸 摄）
中共一组讨论审议全国政协常委会工作报告。（人民网记者王晓啸 摄）
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来源：人民网-财经频道  2020年05月24日10:28

全国政协委员分组审议政协常委会工作报告。

 (责编：夏晓伦、毕磊)

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