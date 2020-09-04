网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>财经

2020年中国国际服务贸易交易会正式开幕

【查看原图】
9月4日晚，记者在服贸会新闻中心观看开幕式直播。（人民网记者 于凯 摄）
9月4日晚，记者在服贸会新闻中心观看开幕式直播。（人民网记者 于凯 摄）
1234
来源：人民网-财经频道  2020年09月04日21:14

9月4日晚，2020年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心开幕。（人民网记者 翁奇羽 于凯 摄影报道）

 (责编：车柯蒙、孙阳)

相关图集

查看更多