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2020年中国国际服务贸易交易会正式开幕
【查看原图】
9月4日晚，记者在服贸会新闻中心观看开幕式直播。（人民网记者 于凯 摄）
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来源：
人民网-财经频道
2020年09月04日21:14
9月4日晚，2020年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心开幕。（人民网记者 翁奇羽 于凯 摄影报道）
(责编：车柯蒙、孙阳)
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