网站首页
时政
国际
财经
台湾
军事
观点
领导
人事
理论
法治
社会
产经
教育
科普
体育
文化
书画
房产
汽车
旅游
健康
视频
知识产权
登录
注册
退出
登录人民网通行证
立即注册
记住登录状态
忘记密码？
人民网
>>
财经
2020服贸会：科技感十足“硬核科技”扎堆
【查看原图】
参观者体验无人驾驶。（人民网记者翁奇羽摄）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
下一页
来源：
人民网-财经频道
2020年09月07日17:13
今年的服贸会，科技感十足！5G、机器人、人工智能等“硬核科技”扎堆亮相。（人民网记者 翁奇羽 于凯 摄影报道）
(责编：栗翘楚、孙阳)
相关图集
2020服贸会：科技感十足 “硬核科技”...
预防监测系统守护千年麦积石窟
我国成功发射高分十一号02星
埃及出土多具2500年前的木棺
新疆博州：成群盘羊山间觅食
甘肃永靖：扶贫车间助力村民就业增收
上海音乐厅重新开放
浙江桐庐：山村“组团”打造乡野慢生活
斯里兰卡：起火油轮火势得到控制没有漏油风...
图片故事：“老去的长城，需要有人守护”
查看更多
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved