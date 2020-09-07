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2020服贸会：科技感十足“硬核科技”扎堆

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参观者体验无人驾驶。（人民网记者翁奇羽摄）
参观者体验无人驾驶。（人民网记者翁奇羽摄）
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来源：人民网-财经频道  2020年09月07日17:13

今年的服贸会，科技感十足！5G、机器人、人工智能等“硬核科技”扎堆亮相。（人民网记者 翁奇羽 于凯 摄影报道）

 (责编：栗翘楚、孙阳)

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