工地慰问到一线 就地过年也有家乡“味道”

猜灯谜、送“福”字、丢沙包、领礼包……2月4日，在传统小年，浙江交通集团下属浙江交工金筑沪杭高速许村段改建工程的工地现场张灯结彩。为了让留“浙”产业工人感受到“第二故乡”的温暖，项目部精心组织了“小年同欢庆 留‘浙’过大年”游园会暨产业工人留“浙”过年慰问活动。

游园会中，各色趣味游戏吸引不少工友驻足。猜灯谜融入安全及防疫知识，对工友寓教于乐、潜移默化；拔河、套圈、丢沙包等游戏让工友愉悦身心、体味年味。

“我们这些留下来的工友，把工地的过年安排都跟家里人说了，他们说在工地比在家里热闹，对我们在这里过年很放心。”在猜灯谜区，领到小礼品的桥梁二队工友罗微开心地嘴说。

此外，来自海宁市书法协会的艺术家泼墨挥毫，送出200余幅书法作品。拿着“新鲜出炉”的“福”字和春联，桥梁一队工友张湘江满心欢喜：“准备贴到宿舍的门上，过年就有了过年的样子！”在特殊时期里，让家里有的年味儿，在工地上一样也不少。

在慰问环节，浙江省总工会、浙江省交通运输厅产业工会、嘉兴市交通运输局、海宁交投等单位向每名留守的产业工人派发出260余份过年礼包，向每支产业工人队伍发放新鲜猪肉。“前几天加夜班，项目部还给送了热腾腾的饺子和汤圆。像我们省外的工人，过年期间留守岗位，补贴、加班费、餐饮费，加起来有8000元。完成施工任务还给奖励，今年留工地过年也挺好的！”桥梁一队工友李曲捧着刚送到手里的新鲜猪肉说道。

据了解，作为2022年亚运会重大交通基础设施配套项目，该项目有263名产业工人响应就地过年的号召，留在浙江嘉兴过年，全力保障项目生产进度，留守率达73%。（栗翘楚）

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