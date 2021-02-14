冬奥保电人：脱下戎装换工装 保障“最后一公里”

“就地过年——了不起的平凡人”系列之三

2月10日大年廿九，张琳正在查看当天的工作安排。虽然已是农历新年前最后一个工作日，但他的工作依旧被排得满满的。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京2月14日电（许维娜 翁奇羽）“距离北京冬奥会还有不到一年的时间，同时也考虑到疫情防控的需要，我今年继续选择坚守岗位。父母都已经70岁，平常无法在身边，过节也无法看望二老，但他们也很理解我的工作。”接受采访时，北京首钢园区“冬奥保电人”张琳在字里行间都充满着对父母的感激之情。

自2016年5月起，北京冬奥组委正式入驻首钢园区。在北京冬奥会期间，位于首钢园区内的滑雪大跳台将承担自由式滑雪和单板滑雪比赛项目。而供电公司在主动服务首钢园区用电需求的同时，还肩负着冬奥供电服务保障的重任。

张琳就是其中的一员，回首2008年，北京奥运会圣火点燃了中华民族百年奥运梦，张琳有幸参与奥运会供电保障工作。13年后，他与奥运再续前缘，成为首钢冬奥滑雪大跳台电力保障团队领队。

“一滴水可以折射出太阳的光辉，一朵花可以点缀春天的美丽。”张琳常以此话警醒自己，在平凡的岗位上也能做出不平凡的事业。从基层抄表员到核算班班长，从用电团支部书记到纪检管理，从监察审计到冬奥供电服务保障，他努力学习专业理论知识，不断提高专业技术水平，带头奋战在各种急难险重任务的第一线。

随着冬奥会电力保障全面进入关键期，张琳于近日带领冬奥首钢滑雪大跳台电力保障团队队员深入现场开展隐患排查工作，认真细致梳理园区内涉奥用户各类负荷特性及各业务领域电力需求，跑好冬奥保障“最后一公里”。

脱下戎装换工装，多年的军旅生活锤炼出他优秀的品格，军人本色也在20多年电力工作中体现着。“我时刻牢记自己是一名共产党员，继承和发扬着‘老兵’精神，甘于奉献、能够吃苦、敢打硬仗，力求将每一项工作干到最好，做到最优。”张琳坦言，他也把在部队里养成的良好作风带到工作中，确保供电万无一失。

像他一样无法回家的员工还有很多，张琳清晰记得，当他踏上服务首钢和冬奥保障之路的时候，他对团队队员说了这样一句话：“我们是供电公司洒在园区里的一粒种子，就要想办法汲取阳光和能量，拼尽全力生根发芽、茁壮成长。”

(责编：刘佳、章斐然)