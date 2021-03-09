再帮一把！ 减税降费新政策为市场主体助添活力

“市场主体恢复元气、增强活力，需要再帮一把。”今年的政府工作报告中，这样一句充满温情、令人鼓舞的话，让市场主体发展心里更有底了。

市场主体，不仅关涉民生就业，更关乎经济发展。而税收政策的细微变化，更是起着“牵一发而动全身”的效果。

2020年，全国新增减税降费超过2.5万亿元，有效减轻了市场主体负担，更是中国经济增速画出“V型曲线”的关键动能之一。

2021年，是“十四五”规划开局之年，今年的政府工作报告再次给减税降费定下“硬目标”：将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元；对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

立足新起点，减税降费如何助力市场主体跑出“加速度”？多位代表委员和业内专家在接受人民网记者采访时表示，今年政府工作报告中提出了一系列涉税新政策，体现出财政政策的科学性和持续性，能够切实减轻市场主体负担，激发市场主体活力，助力经济高质量发展。

减税降费落实落细

“真金白银”激发市场主体活力

近年来，“减税降费”无疑是我国财税政策的关键词。

2019年全国两会上，政府工作报告中指出，要实施更大规模减税，普惠性减税与结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担；深化增值税改革，确保主要行业税负明显降低，确保所有行业税负只减不增。

同年3月20日，财政部会同税务总局和海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》。由此，更大规模减税降费序幕拉开，以增值税改革为主要内容的一揽子减税措施落地见效。

将适用16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；将适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物；保持6%一档税率不变，主要涉及现代服务业、金融业、生活服务业和增值电信服务。

今年3月5日，财政部长刘昆在全国两会首场“部长通道”上表示，“十三五”期间我国累计降税减费规模超过7.6万亿元。税率的下调切实减轻了市场主体负担，激发了市场活力，对于稳定经济增速、提升经济发展质量发挥了重要作用。

“随着税务改革向纵深推进，一系列减税降费措施加速落地，在激发市场主体方面发挥了积极作用，越来越多的市场主体因此受益。”全国政协常委、全国工商联副主席、北京叶氏企业集团有限公司董事长叶青表示。

中央财经大学财政税务学院党委书记樊勇在接受人民网记者采访时表示,减税降费作为我国重大宏观经济政策，是我国财税体制改革的重要组成部分，是深化供给侧结构性改革、推进经济高质量发展的重大决策，是减轻企业负担、激发市场主体活力的重大举措。

万亿红利加速释放

市场主体吃下“定心丸”

回望极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加世界经济衰退，复杂严峻的国内外环境让市场主体的发展面临巨大挑战。

面对多重冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长2.3%，经济总量突破100万亿元。数字背后，是万千市场主体在危机中展现出的强大韧性。2020年，我国新增注册市场主体2735.4万家，同比增长12.8%。

市场主体的快速复苏，离不开国家为支持疫情防控、助力市场主体复苏推出的减税降费政策“组合拳”：对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入，免征增值税；受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年；对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税……

2020年，面对严峻的复杂形势，我国公布实施了7批28项减税降费政策，新增减税降费规模超过2.6万亿元。

“减税降费让市场主体‘轻装上阵’。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网记者采访时表示。

谈到减税降费带来的“获得感”，参加全国两会的代表委员们更是感受颇深。

“2020年，格力电器享受减税降费及各项税收优惠超40亿元，出口退税近25亿元，增值税增量留抵退税7.4亿元。”全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠晒出减税降费账单。董明珠表示，减税降费对稳定资金流有直接帮助，能有效降低企业的经营负担，激发企业活力，助力企业快速发展。

全国人大代表、安徽应流集团董事长杜应流说，“2020年，集团享受各项税收优惠政策减免达4000多万元，其中高新技术企业税率优惠减免企业所得税538.2万元，研发费用加计扣除减免所得税1200万元。凭借着研发费用加计扣除等的一系列政策红利，我们攻下了一系列‘卡脖子’关键技术难题。”

优化落实减税政策

市场主体高质量发展迎新局

展望2021年，减税降费政策如何推进落实，更大程度地惠及市场主体？

今年的政府工作报告指出，要优化和落实减税政策。将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元。对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

涉税新政策的公布，引发了众多代表委员的点赞。

“今年的政府工作报告针对小微企业和个体工商户，在征收企业所得税和小规模纳税人增值税等方面都给予更大优惠，同时为了激励企业创新，研发费用加计扣除的政策也得到延续。这对中小企业是重大利好。”全国人大代表、猪八戒股份有限公司创始人和CEO朱明跃这样说。

全国人大代表、齐鲁制药集团总裁李燕表示，“今年的政府工作报告延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，用税收优惠机制激励加大研发投入，我们更有底气以科技创新驱动引领高质量发展。”

北京国家会计学院教授李旭红在接受人民网记者采访时指出，今年的政府工作报告为2021年的减税工作定下三大基调：一是继续加大对于小微企业的减税，对于支持企业的可持续经营及稳定经济的预期将发挥积极的作用；二是着重于结构性减税，在减税的基础上，2021年应着重于优化，运用现代化的税收征管手段将减税政策落实到位；三是税收优惠政策向国家发展战略的功能倾斜，用税收优惠机制推动企业以创新引领发展。

汤继强表示，今年的政府工作报告指出，要优化和落实减税政策，其规模之大、涵盖群体之广、针对性之强，将惠及每一位纳税人。站上新起点，减税降费新政策将更有效地惠企利民，激发各类市场主体活力，助力经济高质量发展。

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