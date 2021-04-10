2021年共和国部长义务植树活动在京举行

人民网北京4月10日电 （记者余璐）4月10日上午，2021年共和国部长义务植树活动在北京市大兴区礼贤镇临空区休闲公园举行。来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的122名部级领导干部参加义务植树活动。

春风和煦，万物复苏。部长们佩戴口罩统一乘车到达植树现场，测量体温后直奔植树地点。大家有序散开，搬运树苗、挖坑、栽苗、填土……经过一上午的劳动，共栽下白皮松、油松、银杏、栾树、国槐、西府海棠等1200株树苗。

本次植树地点南距大兴国际机场航站楼直线距离2.5公里，北距市中心45公里，植树区域面积137亩。随着北京“两区”建设的高位推进，未来该地将打造蓝绿交织、林水相依的大尺度绿色生态景观，成为碳峰值承诺的试验田和衔接京津冀生态协同发展的示范区。

由全国绿化委员会、中共中央直属机关绿化委员会、中央国家机关绿化委员会、首都绿化委员会联合举办的共和国部长义务植树活动，自2002年起连年开展，至今已经是第20次，今年活动的主题为“履行植树义务，共建美丽中国”。20年来，共和国部长义务植树活动累计有部级干部3351人次参加，共栽下树木39430株，共和国部长身体力行，持之以恒参加植树活动，为深入持久开展全民义务植树，形成推动生态文明建设的共识和合力发挥了积极作用。

据统计，截至目前，全国已完成造林1883.39万亩，占全年计划任务的35%，为完成年度任务奠定了基础。

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