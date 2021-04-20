我国生态环境保护综合执法队伍全新服装首次正式亮相

人民网福州4月20日电 （记者余璐）20日，我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相。在生态环境保护综合执法队伍制式服装风采展示仪式现场，350名福州市生态环境保护综合行政执法队员，身着新式制式服装，庄严列队、精神抖擞，集体奏唱国歌、向国旗宣誓。在指挥员响亮的口令下，执法队员步伐统一、铿锵有力，整齐划一地完成队列动作，合唱《环保人之歌》，全景展示了新式制式服装。

此次展示的制式服装为全国统一配备，主色调为藏青色，按照规定佩戴胸号、胸徽、帽徽、肩章、臂章的标志，臂章图案由山水组成，象征“绿水青山就是金山银山”，整体表达了环保人守护蓝天、绿地、净水的理念，彰显生态环境保护的重要性。

生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发种类包括帽类、服装类、鞋类、标志类等4大类18小类。同时，增加了皮鞋、腰带等品种，取消了不实用的领带夹、领花等品种。

据了解，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，生态环境部积极配合财政部、司法部推动印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，统一制式服装取得了历史突破。

生态环境部部长黄润秋谈到，新着装意味着新起点，统一着装是生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设迈出的历史性一步，全国生态环境执法队伍将以崭新的面貌踏上新征程。新着装意味着更高的要求，统一制式服装的根本目的是要求我们进一步规范执法、转变作风、严守纪律，更好地服务生态文明建设和生态环境保护大局。

黄润秋强调，全国生态环境执法队伍一要对党忠诚，坚决听从党的号令，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要服务人民，坚持以人民为中心，做到一切为了人民、一切依靠人民，全心全意为增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感而努力工作。三要规范公正，全面落实综合行政执法改革要求，完善执法程序、严格执法责任，加强执法监督，把严格规范公正文明执法落到实处，努力让人民群众在每一起案件办理中感受到公平正义。四要纪律严明，严格落实全面从严治党各项要求，严守纪律规矩，始终做到心有所畏、言有所戒、行有所止，切实维护好生态环境执法队伍良好形象。

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