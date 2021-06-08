原标题：多地证监局曝光非法配资平台

监管层对场外配资保持高压态势。上周，深圳、四川、天津、河南等多地证监局陆续曝光了一批场外配资机构名单，共涉及19个平台。

深圳证监局网站近日公布了深圳辖区第十三批不具有合法证券期货经营业务资质的机构名单，深圳市同顺花信息科技有限公司、深圳市捷希源科技有限公司、深圳市简信达实业有限公司等七家机构被曝光不具有合法证券期货经营业务资质。 5月31日，四川证监局公示了辖区2021年度第三批不具有证券期货经营资质的机构名单，牛金所、优配策略等手机软件APP涉嫌违规开展场外配资业务。 此外，5月28日，天津证监局曝光了一家名为“真牛所”的非法场外配资平台，河南证监局也公示了河南辖区非法从事场外配资平台名单，河南省郑州市永之胜操盘、河南省郑州市忆融速配、趋势管家、河南省郑州市鼎泽配资等七个平台被曝光。 稍早前，北京证监局发布的第七批北京辖区不具备经营证券期货业务资质机构名单中，也出现配资机构的身影，包括水木润泽（北京）资产管理有限公司的期货配资平台、睿投创盈（北京）网络科技有限公司的海豚睿投配资平台、北京恒业万通投资管理有限责任公司的豪配投资等。

随着市场交投活跃，近期场外配资有抬头迹象。一些不法机构、个人及互联网平台通过网站、微博、微信、“撒网式”电话短信等方式招揽客户，称能为投资者提供1至10倍高杠杆炒股资金。

业内人士提醒，投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失。

据了解，场外配资活动背后蕴藏着巨大风险，一是高杠杆风险，假设场外配资杠杆按1∶5比例操作，买入单一股票的话，跌幅只要达到5%就触及警戒线，一个跌停就会被强行平仓；二是下单风险，场外配资交易过程至少经过配资系统、操盘系统、委托交易系统等三个系统，安全性、稳定性不可靠，经常出现指令丢失、交易差错等情况；三是收费欺诈风险，擅自提高交易费率也是配资公司常用的手法之一；四是虚拟盘诈骗风险，一些不法分子利用虚拟软件模拟沪深股市交易盘进行对赌诈骗，投资者的交易指令并未真正通过证券经营机构进入沪深交易所，配资公司也并未将客户资金真实用于股票投资，而是进入个人账户后转走或提现，据为己有；五是失联跑路风险。

(责编：赵超、吕骞)