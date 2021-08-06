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建立生猪生产逆周期调控机制 促进产业持续健康发展——农业农村部有关负责人就《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》答记者问

2021年08月06日23:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月6日电 题：建立生猪生产逆周期调控机制 促进产业持续健康发展——农业农村部有关负责人就《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》答记者问

　　新华社记者胡璐

　　近日，农业农村部、国家发展改革委等6部门联合印发《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。

　　为何要发布这一意见？意见提出哪些重要举措？将如何落实？记者6日采访了农业农村部有关负责人。

　　问：为何此次专门出台这一意见？

　　答：生猪生产和猪肉供应是关乎群众生活、物价稳定、农民增收的大事，党中央、国务院高度重视生猪稳产保供。

　　新世纪以来，我国生猪生产出现了5次较大波动，尤其是最近一次，生猪存栏量和能繁母猪存栏量大幅减少，而且叠加非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，恢复难度很大。按照党中央、国务院决策部署，在各地各有关部门共同努力下，目前生猪生产已恢复，猪肉市场供应相对充裕，价格明显回落。但也要看到，生猪产业稳定发展的基础依然不牢固。

　　近一个时期，猪肉价格回落较快，生猪养殖出现亏损，养殖场（户）发展生产积极性受挫。基层反映，2019年出台的深受养殖场（户）欢迎的用地、环保和保险等政策有收紧趋势，一些地方在政策上“急转弯”，可能会进一步放大市场不景气带来的影响，再次造成产能大幅下降，加上养殖成本上升和非洲猪瘟疫情的不确定性，稳定生猪生产、保障市场供应的任务十分艰巨。

　　出台意见，就是要坚持问题导向和目标导向，巩固生猪产能恢复成果，构建稳产保供的长效机制，稳定和延续长效性支持政策，建立生产逆周期调控机制，防止产能大幅波动，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。

　　问：意见提出了哪些目标和举措？

　　答：意见共分为5部分17条，明确生猪产业发展的指导思想、工作原则、发展目标，强调落实生猪稳产保供省负总责，突出生猪产能调控的关键措施，是指导今后一个时期我国生猪产业发展的纲领性文件。

　　意见提出，用5年至10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉自给率保持在95%左右。

　　为此，意见提出四方面主要措施：

　　一是稳定生猪生产长效性支持政策。稳定生猪贷款政策，支持将符合条件的生猪养殖相关贷款按程序纳入政策性业务范围。完善生猪政策性保险，鼓励和支持有条件的地方开展并扩大生猪收入保险。深入推进生猪规模养殖项目环评“放管服”改革。各地不得超越法律法规规定随意扩大禁养区范围。

　　二是建立生猪生产逆周期调控机制。把住能繁母猪这个生猪生产和市场供应的“总开关”，以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，建立异常变化自动触发调控机制，保持能繁母猪合理存栏水平。

　　三是完善生猪稳产保供综合应急体系。建立生猪产业综合信息平台，强化全产业链监测预警，抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，加强猪肉储备调节，科学引导猪肉进口节奏。

　　四是持续推进生猪产业现代化。协同推进规模养殖场和中小养殖场（户）发展，建设现代生猪种业，优化生猪屠宰加工布局，加快养殖废弃物资源化利用。

　　问：目前生猪生产恢复和猪肉市场供应情况如何？

　　答：与之前相比，本轮“猪周期”产能降幅之深和价格涨幅之大前所未有。农业农村部监测，产能低谷时能繁母猪和生猪存栏均同比减少了40%左右，2020年2月第4周猪肉价格同比涨幅165%。

　　但政策支持力度之大也前所未有。中央明确了生猪稳产保供省负总责的要求，有关部门密集出台了多项扶持政策，养殖用地、环评和信贷等政策取得重大突破。针对生猪产能严重下滑的严峻形势，农业农村部连续三年把恢复生猪生产作为农业农村工作的重大任务，会同有关部门综合施策，全力推动生猪生产加快恢复。

　　在此推动下，生猪生产快速恢复，从严重滑坡到恢复正常大约用了一年半的时间，而以往“猪周期”恢复时间平均2年。一大批高水平的规模猪场快速崛起，一批中小养殖户改造提升步入规模养殖行列。2020年生猪养殖规模化率达到57.1%，比上年提高4.1个百分点。

　　目前，生猪生产已恢复。据国家统计局统计，6月末全国生猪存栏量4.39亿头，恢复到2017年年末的99.4%，其中，能繁母猪存栏量4564万头，恢复到2017年年末的102.1%。上半年猪肉产量2715万吨，同比增长35.9%。7月份最后一周，全国集贸市场猪肉价格为每公斤25.93元，比本轮“猪周期”最高价（2020年2月第3周）低33.71元。猪价回落，养殖利润持续收窄，不少养殖场（户）加快淘汰低产母猪，优化猪群结构。

　　下半年是猪肉的消费旺季，受生产增长惯性影响，肥猪出栏也会有所增加。综合判断，猪肉市场供需在一定时期内会维持基本平衡。

　　问：农业农村部将如何落实好意见提出的各项政策？

　　答：下一步，农业农村部将会同有关部门，认真抓好意见贯彻落实，加快建立稳定生猪生产发展的长效机制，满足消费者猪肉需求，使养殖者有合理盈利。重点做好四项工作：

　　一是严格落实工作责任。制定和完善具体工作措施，加大督促指导力度，重点推动严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，稳定财政、金融、用地、环保等长效性支持政策。

　　二是强化政策资金支持。加强财政保障和金融服务，加大稳产保供、转型升级等方面的资金支持力度，发挥支农、支小再贷款引导作用，扩大生猪收入保险。

　　三是加强监测预警。强化生猪生产和市场监测预警体系建设，及时准确掌握生产和供应情况。建立生猪信息发布制度，及时会商和解读产销形势，引导生产主体合理调节产能，更好适应市场形势变化。

　　四是发挥企业主体作用。大力支持养殖企业转型升级，特别是要加强信息服务和技术指导，推动龙头企业以大带小、协同发展，鼓励各类市场主体面向中小养殖户开展多种形式的社会化服务，加快建立现代化的生猪养殖体系、疫病防控体系和加工流通体系，促进绿色循环发展，提高产业发展质量水平，推进生猪产业现代化。

(责编：牛镛、袁勃)

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