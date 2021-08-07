原标题：调控“打补丁” 谢绝炒房客

楼市调控持续加码。仅8月5日一天，就有杭州、北京、成都三城推出房地产调控新规。

杭州进一步抬高了购房门槛。新举措明确，取得杭州户口未满5年，需缴纳两年社保，可在限购区域购买一套住房；“非户籍+4年社保”的要求让非杭州户籍购房者买房难度加大。杭州调控新规抬高购房门槛目的在于打击短期投资客。此外，杭州还规定新房摇号中签率低的房源，按照社保缴纳月数依次排序，此举旨在避免过多购房者扎堆抢购。

与此同时，成都将赠与住房计入受赠人家庭住房总套数审核购房资格。也就是说，通过赠与方式规避限购的漏洞被彻底堵住了。

而北京的规定更具针对性，直接将调控重点放在打击通过“假离婚”获取购房资格上。新规明确，夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合商品住房限购政策规定的，自离异之日起3年内，任何一方均不得购买商品住房。近年来，在一些热点城市，由于限购政策不断收紧，一些人为了获取购房资格，可谓绞尽脑汁。为避开限购，获得再购房的资格，以及享受购买首套住房的低首付款和低贷款利率，一些家庭甚至选择离婚再购房。北京新规让通过“假离婚”进行购房的难度加大，有利于封堵“假离婚”炒房漏洞。

各地调控措施还在密集出台，不断“打补丁”“堵漏洞”。其原因在于一些城市依然面临房价和地价增长过快、市场预期不稳的状况。不断出台的调控措施对于那些依然对房价过快上涨抱有幻想的炒房客们是持续的威慑。

虚火不灭，楼市调控就需保持高压，更需持续且稳定执行的长效政策，以便购房者对房价走势、购房时点有更稳定的预期。密集出台的调控措施表明，对房地产调控负有主体责任的地方政府，实施楼市调控的主动性和积极性都在增加。今年以来，住房和城乡建设部已多次约谈地方政府，并将这些城市纳入房地产市场监测重点城市名单。对于地方政府而言，“房住不炒”及“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的定位应始终坚持。

日前召开的中央政治局会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。我国提出建立房地产长效机制以来，稳地价、稳房价、稳预期取得明显成效，表明采取的措施符合市场发展规律，精准有效。当个别城市出现过热苗头，须果断加大房地产市场调控力度和监管力度。可喜的是，房地产市场调控的“工具”在不断丰富，土地、金融、行政措施、市场整顿、财税等一系列措施，正在形成强大合力。相信随着房地产长效机制建立和完善，房地产市场将迎来更加健康发展的良好局面。(金观平)

(责编：张文婷、陈键)