原标题：机械工业“半年报”成绩亮眼 增加值同比增长22.3%

8月6日，中国机械工业联合会发布上半年机械工业经济运行情况。上半年中国机械工业增加值同比增长22.3%，高于全国工业和制造业6.4个和5.2个百分点，两年平均增速9.8%。我国机械工业主要经济指标同比增速仍处于较高水平。

中国机械工业联合会执行副会长陈斌介绍说，得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。

机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类，通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、电气机械及器材制造和仪器仪表制造业上半年增加值同比分别增长24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和19.2%，两年平均增速均超过8%。

“进出口贸易大大超出预期。”陈斌表示，2017年以来，我国机械工业年度进出口贸易总额保持在7000亿美元以上，而今年上半年，仅半年时间，我国机械工业累计已实现进出口总额4917.2亿美元，同比增长36%。其中出口总额3116.6亿美元，同比增长40.3%，进口总额1800.6亿美元，同比增长29.2%，实现贸易顺差1316亿美元，均创同期历史新高。同时，他也表示，鉴于海外市场的复杂性，并不好预计未来增长情况。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华也表示，上半年，我国汽车出口的增长同样在一倍以上，虽然其中包括特斯拉出口的数据，但也可以反映出我国自主品牌汽车尤其是新能源汽车的国际竞争力明显增强。

机械工业效益指标增速仍处高位。上半年，机械工业累计实现营业收入12.49万亿元，同比增长30.85%；实现利润总额8013.2亿元，同比增长41.99%；两项指标增速均处于较高水平。分行业来看，机械工业14个分行业运行走势全面向好，利润总额均实现超过10%的增长，其中其他民用机械行业增速超过90%、机床工具行业增速超过85%，位居前两位，电工电器、机器人与智能制造和汽车行业利润增速也超过40%。

“机械工业分行业众多，有着‘东方不亮西方亮’的特点。”陈斌表示，机械工业效益指标保持较高增速，除了基数低的因素外，还有两个原因。一是去年上半年原材料价格仍处于低位，企业有提前备货的习惯，所以今年初成本上升的压力没有显现；二是国家出台一系列减税降费、纾难解困的政策，为企业增收提供了条件。

受创新驱动影响，机械工业战略性新兴产业支撑行业发展。上半年，机械工业战略性新兴产业相关行业累计实现营业收入9.49万亿元，同比增长32.07%，增速比机械工业平均水平高1.22个百分点；实现利润总额5968.41亿元，同比增长45.07%，增速比机械工业平均水平高3.08个百分点。

对此，陈斌表示，战略性新兴产业的产品销售价格高一些，因此效益会好于整体水平。其中，新能源汽车是主要趋势，我国在新能源汽车产业链上已经有很好积累。此外，原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，海外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，加上对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力，机械工业全年平稳运行与高质量发展的任务依然艰巨。

陈斌认为，今年机械工业经济运行总体将呈现前高后低的态势，下半年主要经济指标增速较上半年明显趋缓，但机械工业全行业有信心完成年度目标。预计今年全年，中国机械工业增加值、营业收入和利润总额的增速可达6%左右，外贸进出口有望实现新突破。(刘瑾)

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