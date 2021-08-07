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上半年来华直接投资净流入1796亿美元

2021年08月07日08:22 | 来源：经济日报
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原标题：上半年来华直接投资净流入1796亿美元

国家外汇管理局今日公布的国际收支平衡表初步数据显示，今年上半年，我国国际收支保持基本平衡格局。其中，经常账户顺差1222亿美元，与国内生产总值(GDP)之比为1.5%，继续处于合理区间；直接投资呈现净流入。

具体来看，一是货物贸易顺差同比增长。上半年，国际收支口径的货物贸易顺差2306亿美元，同比增长35%。二是服务贸易逆差同比收窄。上半年，服务贸易逆差438亿美元，同比下降43%。旅行、知识产权使用费和运输是主要的逆差项目。三是直接投资延续较高顺差。上半年，直接投资净流入1237亿美元，主要是来华直接投资净流入1796亿美元，其中一二季度分别净流入976亿美元和820亿美元，均保持在较高水平，表明境外投资者对我国经济充满信心；我国对外直接投资净流出559亿美元，显示企业对外直接投资平稳有序。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前，我国内外部经济均衡发展基础更加牢固，为我国经常账户的平稳运行和基本平衡打下坚实基础，有利于国际收支延续基本平衡格局。(姚进)

(责编：张文婷、陈键)

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