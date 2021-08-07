原标题：“量增价减”惠实体 金融支持实体经济力度有多大

今年以来，我国经济持续稳定恢复、稳中向好。上半年，金融对实体经济支持力度如何？下半年货币政策走向如何？这些都是社会各界高度关注的话题。对此，经济日报记者采访了有关专家学者。

“量增价减”惠实体

上半年，金融系统对实体经济的支持力度究竟如何？

首先，要看“量”。上半年，金融体系巩固统筹疫情防控和经济社会发展的重大战略成果，把服务实体经济放到更加突出的位置，金融总量适度增长。

从中国人民银行公布的数据看，上半年新增人民币贷款12.76万亿元，同比多增6677亿元。广义货币(M2)余额231.78万亿元，同比增长8.6%。社会融资规模余额301.56万亿元，同比增长11%。M2和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。

其次，再看“价”。上半年，企业贷款合同平均利率为4.41%，同比下降0.28个百分点。“总体来看，金融系统对实体经济支持力度和企业融资便利性提升，综合融资成本稳中有降。”中国人民银行金融市场司司长邹澜介绍。

今年以来，市场化利率形成和传导机制进一步健全，中央银行政策利率体系持续完善，优化存款利率监管，释放贷款市场报价利率的改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。

去年以来，金融管理部门持续强化存款市场管理，整治和规范部分存款创新产品，主要措施包括规范结构性存款并压降规模、叫停靠档计息存款产品、限制地方法人银行吸收异地存款等。一系列措施均有利于降低金融机构负债成本，进而引导实体经济融资成本下行。7月15日，全面降准落地，释放出1万亿元长期资金，将为金融机构每年减少资金成本约130亿元，经过传导可促进社会综合融资成本进一步下行。

值得注意的是，今年6月份，市场利率定价自律机制宣布优化存款利率自律上限确定方式，存款利率自律上限确定方式改为“存款基准利率+一定基点”。对此，植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，推进存款利率定价自律上限调整，能够使不同档次的存款利率有一定幅度下降，从而为贷款利率降低创造一定空间，这对金融机构加大对科技创新、小微企业和绿色发展等领域的支持都有好处。

上半年，金融系统减费让利继续发力。在去年向实体经济让利1.5万亿元基础上，金融系统近期再度送上减费让利“礼包”——银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等12项降费措施实施后，预计每年减少手续费支出约240亿元，将惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。

发力重点领域薄弱环节

金融支持力度大了，总量多了，增量资金流向了哪里？

从央行发布的数据看，制造业和小微企业仍然是金融支持的重头，资金“活水”正被引流至国民经济的重点领域和薄弱环节。

先来看制造业。6月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.6%，增速比上年同期高16.9个百分点，连续4个月增速超40%。

其中，高技术制造业的中长期贷款增速更是高达46.3%。对此，东方金诚首席宏观分析师王青认为，加大对制造业特别是高技术制造业投资的信贷支持，一方面可以直接推动制造业本身提质升级，加快关键核心技术突破；另一方面也可以增加高端消费品的有效供给，带动消费升级。业内专家预计，随着营商环境的改善，制造业进一步扩大生产的意愿将在下半年继续提升，企业对资金的需求也将更多，预计下半年制造业信贷增速仍将保持较高水平。

再来看小微企业。数据显示，截至今年6月末，我国普惠小微贷款余额17.7万亿元，同比增长31%，比同期各项贷款增速高18.7个百分点；普惠小微贷款支持了3830万户小微经营主体，同比增长29.2%。

“小微企业融资呈现量增、面扩、价降的局面。”邹澜说。上半年，小微企业新发贷款合同利率5.18%，分别比上年同期和2019年同期低0.3个和1.06个百分点，金融机构正持续让利给小微企业和个体工商户。

“下半年应继续加大对小微企业等薄弱环节的信贷支持力度。”招联金融首席研究员董希淼认为，今年以来我国宏观经济增长较快，恢复态势不断稳固。但受新冠肺炎疫情冲击较大的部分市场主体还没有彻底恢复，特别是部分行业和中小微企业尚未完全走出困境，少数企业和个人生产经营仍然较为困难。接下来，仍需对这些领域加大支持力度。

目前，缓解小微企业融资难问题已经步入深水区。董希淼建议，应从追求规模和速度转向追求质量和效能，把重心放在建立长效机制、优化小微金融服务生态上。应从供给和需求两端发力，深度运用金融科技，创新产品和服务，改善政策环境，推动小微金融服务高质量发展。

货币政策“稳”字当头

央行工作会议已为下半年货币政策定调：保持宏观政策稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，增强前瞻性有效性，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济。

这意味着，“稳”仍然是下半年货币政策的主基调。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，下半年货币政策将“稳”字当头。货币政策一方面要关注来自外部的冲击尤其是疫情的反复，另一方面还要关注美联储货币政策的收紧预期，同时加固经济恢复态势，这均要求稳健货币政策继续保持灵活精准。

近期召开的中央政治局会议强调，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。

董希淼认为，结合中央政治局会议要求来看，货币政策接下来将保持连续性、稳定性和可持续性，这有助于稳定市场主体的信心和预期，帮助企业走出困境、持续发展。具体来看，货币政策一方面仍将保持稳健的基调不变，以更好地支持和保障经济运行在合理区间。另一方面，流动性将保持合理充裕。这意味着货币政策不会滑向宽松，更不会“大水漫灌”。在此基础上，货币政策还将更加精准，更多运用结构性工具加大对民营和小微企业、乡村振兴、绿色低碳等重点领域的金融支持，进一步增强金融体系和金融服务的适应性、普惠性。(陈果静)

(责编：张文婷、陈键)