原标题：“双碳”目标引领产业转型加速

新能源汽车销量占比由年初的5.4%提高至上半年的9.4%；水电和风电等清洁能源发电机占比超过半数……6日举行的中国机械工业联合会信息发布会公布的数据表明，“双碳”目标正在引领我国产业转型加速。

据中国机械工业联合会执行副会长陈斌介绍，以“碳达峰、碳中和”目标为牵引，机械工业积极调整，助力能源消费变革。上半年，我国新能源汽车产销量分别完成121.5万辆和120.1万辆，同比均增长两倍；累计销量已与2019年全年持平，新能源汽车销量占比已提升至9.4%。今年以来，我国可再生能源装机规模稳步扩大。截至2021年6月底，全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦。今年上半年，全国发电设备累计生产6172.33万千瓦，其中清洁能源水电和风电机组合计生产3367.06万千瓦，占比54.55%，超过半数，比重较上年提高5.21个百分点。同时，机械企业积极在“双碳”新市场中挖掘机遇，深化与高载能行业的融合发展。

陈斌表示，今年我国重大装备研制不断取得新进展。东方电气自主研发的国内首台F级50MW重型燃气轮机顺利实现满负荷稳定运行，标志着我国自主燃机产业取得重大突破。中国船舶集团第七〇三研究所、国家石油天然气管网集团西气东输分公司、哈电集团哈尔滨汽轮机厂、沈阳鼓风机集团等单位联合研制的首台套天然气长输管道国产30MW级燃驱压缩机组通过验收，成为我国能源装备领域的又一重大进展。（张翼）

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