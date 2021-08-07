原标题：体育经济，如何从更快走向更强

【经济界面】

在国人关注21岁女子气步枪运动员杨倩为中国队拿下东京奥运会首金时，zozo发饰淘宝店主陈耿平敏锐地发现，冠军头上的小黄鸭发卡别具一格。

“这款发夹准能红！”陈耿平立刻安排义乌小商品市场的销售团队，把几万件小黄鸭发卡火速收入囊中。

夺冠1小时后，杨倩同款小黄鸭发卡在店铺上架；上架10分钟，店铺消费者增至四五百人；上架1小时，销量已过万件……

接下来几天，伴随着新闻报道及热搜的传播，义乌小商家们迎来小黄鸭发卡的销量高峰。近几日，从义乌发出的小黄鸭发卡高峰期日均50万件以上，平均每秒6件。

类似的故事，在近期的奥运经济中不胜枚举。

“更高、更快、更强”诠释着奥运精神之魂。如何让体育经济在“更快”的同时，也能“更高、更强”，在拥有爆发力的同时拥有持久力？种种问题启发着新的思考。

1、产品力

“小时级”定制与中国速度

【数据】 小黄鸭发卡究竟有多火爆？淘宝数据显示，7月24日—30日，淘宝平台“杨倩同款”小黄鸭发卡单日搜索量暴涨4237.37%，胡萝卜发绳搜索量增加2115.67%。不少淘宝店铺还专门设置了“杨倩同款”小黄鸭发卡和胡萝卜发绳组合套餐，累计销量已过万件。

这些爆款产品，从酝酿到下线，时间仅为一小时！

在浙江义乌，如此的“小时级”定制，成为产业链上的常态。而像这样，“与时间抢销量”的爆款故事天天都在上演。

目前，义乌至少有2000多家优质工厂商家，15万饰品从业人员随“热搜”而动，中国工厂的“能”加互联网的“快”，诠释着产品制造的中国速度。

除了发饰、服饰，奥运健儿们的名言金句、破世界纪录的时间等，也成为中小商家的灵感源泉，并快速拓展出吸引眼球的“国潮”新品。

新品牌好巢创始人蔡泳训是广东潮州某陶瓷企业的“厂二代”，和父亲长期从事陶瓷外贸经营，为国际知名陶瓷品牌生产加工不同，“90后”蔡泳训有着自己的新目标——让产品走在年轻人的聚光灯下，打造中国“潮”品。

借奥运东风，他用3天时间迅速上线一款奥运金句面碗，把奥运冠军流行语集中呈现在了一个个面碗上，开启“国潮”消费热。

和蔡泳训一样创新“国潮”的商家还有很多：“我的时代来了”T恤、“他赢不了我”帆布包、“只要祖国需要我”抱枕、“稳了”手机壳……拒绝千篇一律的消费者，越来越愿意为个性买单。拥有特色设计的产品，展现着体育经济的中国速度。

中小企业活力与发展质量是国民经济发展的“晴雨表”，它们在体育经济中的表现同样展现了国家产业发展的动能。数字经济智库首席研究员胡麒牧分析指出，互联网的“快”和中国工厂的“能”，最终让社会热点和创意都能在产品上快速落地，也让人们的消费热情得到充分释放。在奥运舞台上，中国工厂练就的数字化产品力为体育经济增添了新的打开方式。

市场数据，为火热的奥运经济提供了新的注脚。

奥运会开幕后的一周里，乒乓球拍成交额同比增长达59%，游泳用品成交额同比增长105%，体操跳板成交额同比增长1422%……指着一张商品销售增速表，京东大数据研究院首席数据官刘晖向记者分析说，奥运对体育产品销售起到明显的带动作用，中国品牌迎来销售高峰，中国队使用的装备也成为运动爱好者们热捧的对象。这些品牌热销背后，中国消费者对中国品牌的自豪感和认同感日益厚重。

数据背后，可以看到，奥运经济的影响面，早已不止于举办地。谁能敏锐嗅到奥运商机，谁能抢先推出相关产品，谁就能分得更大的奥运经济“蛋糕”。

奥运冠军同款销量飙升，“云”看奥运引发投影仪、电视销量大涨……看全球奥运经济，中国风景正迎来别样红。

2、创新力

“隐形冠军”与中国智造

【故事】 东京奥运会开幕式上，一辆动感单车的出场让潘岩君心跳加速。“单车与自家品牌车辆外形完全一致，经过再三确认，这辆全球瞩目的单车就是自家生产。”这位浙江金华运动器械企业亿健的创始人兴奋地发了一个朋友圈：“它来自中国浙江。”潘岩君是金华健身产业商家，他的企业也是健身器材领域的“隐形冠军”。自家产品缘何能获得开幕式青睐？对此，他归结，原因在于国内强大消费力驱动下的商家科技创新力。

潘岩军说，潜力巨大的国内市场、不断变化的消费需求，都坚定了企业“在产品创新上下功夫”的决心。

“我们的跑步机就像个机器人，能在一秒内区分你是30公斤还是100公斤。你想要6公里慢跑，还是6公里快走，跑带会自动给出反馈，调节震动频率。”目前，亿健在上海、深圳有两个研发中心。在健身器材行业，企业平均把2%的营收投入到科技创新中。而在亿健，这个投入没有上限。

奥运会上，举重哑铃、山地自行车、射箭场的看台系统、3×3篮球地板……多个产品都来自中国。随着移动互联、5G时代的到来，中国的体育健身器材产业在科研、创新上加大投入，在走向智能化、数字化的同时，还走出了多个“隐形冠军”。数字化洪流中，中国制造正在迈向“中国智造”。

消费市场不断求新求变的需求，正给传统体育经济供给带来新的考验。以奥运经济为代表的体育经济，还面临哪些发展的困惑？

“从创新力上看，我国体育产品品牌较少，在产品质量、包装、售后服务等方面还有较大的提升空间，文化属性、科技含量等相比于国外产品存在一定的差距。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇坦言。

刘晖认为，随着中国体育消费市场细分化、专业化趋势日益明晰，体育经济数字化、智能化趋势日趋凸显。“用户对体育科技类、体育增值类产品的需求将持续扩大，具有增值服务属性的智能型运动产品有着广阔的市场空间。智能手环、智能跑步机等科技类运动产品市场增长明显。在调研中，80%用户对体育科技产品的需求在于可有效监测自己的运动生理指标，为健康保驾护航。”刘晖说。

面对消费升级潮流，洪勇认为，应坚持政府引导、市场主导，加大资金和技术投入，提高互联网平台和中小企业的协同能力，培养一批小而美的体育品牌，重视电商领域知识产权保护，提高企业科技研发能力，打造质量更优、创新力更强、智能化水平更高的国潮新品，在体育经济领域持续挖掘一批“隐形冠军”，用智能制造引领体育经济未来。

国家体育总局经济司司长刘扶民表示，要努力抢抓新一轮信息革命和科技革命重大机遇，充分依托5G、物联网、大数据和人工智能等新技术手段为体育产业赋能，完善体育产业大数据，加快壮大线上体育消费规模，让智能体育成为体育产业发展的重要驱动力。

3、融合力

“附加产业”与跨界渗透

【数据】 对东京来说，举办奥运会的意义，已远远超出一场单纯的体育赛事。统计显示，目前日本体育市场规模高达500亿美元。到2025年，这一数字将达1500亿美元。作为一个体育强国，日本体育产业占GDP比重达2.5%，人均体育消费居世界前列。

较强的体育产业实力，不仅源自日本举办各类体育赛事驾轻就熟的经验，更源自方兴未艾的体育附加产业的持续带动。

作为“世界动漫产业中心”之一，东京很早就将体育和动漫产业深度融合，《灌篮高手》《足球小将》等体育动漫作品风靡一时，衍生产品吸引众多年轻粉丝，缔造出较高经济价值。

与此同时，体育嫁接旅游产业，也让更多附加值得以显现。

“体育可以将自然资源很好地利用起来，创造新的消费需求。”正如东京早稻田大学体育学院教授原田宗彦所说，“一条河流，没有皮筏赛事它就只是一条河而已。有了体育赛事，它可以吸引更多体育爱好者和年轻人前往，进而成为一条涌动的经济之河。”

反观我国，日本体育产业发展的“他山之石”，可供借鉴。

乘冬奥会东风，国内体育产业发展“蓝图”绘就——日前，国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》明确：到2025年全国体育产业总规模达到5万亿元。

国家体育总局数据显示，2019年全国体育产业总规模为2.9万亿元，以此计算，未来5年体育产业的年复合增速将达8.8%左右，远超现有GDP增速。

年均增长8.8%，如何破题？专家认为，关键不仅在于产品力、创新力，更在于融合力的大力开掘。

令人欣喜的是，这样的探索已经起步。在贵州都匀等地，通过汽车场地联赛等精品赛事将体育与旅游结合，揉进民族文化元素，构建全域化体育旅游格局，正有力推动地方旅游转型升级，让体育产业日益彰显出别样风韵。

此次奥运会上，中国移动咪咕公司启动体娱融合新尝试——不仅打造了首支东京奥运助威曲《准备好》，还打造了集纪录片、脱口秀、人文访谈、即时连线等多元丰富的奥运自制节目。体娱融合，迎来更广阔产业空间。

面对万亿元蓝海，“体育+”工程发展空间巨大。“要不断发掘体旅融合、体教融合、体医融合空间，推动体育消费规模持续增长、消费结构不断升级，通过不断优化体育产业发展环境、打造体育服务综合体、发放体育消费券等方式，创新并引导民众扩大体育消费。”刘扶民为未来体育产业勾勒出一幅新图景。

竞赛表演、智能体育、体育金融……在“体育+”融合理念之下，中国体育产业之路将越走越宽广。（李慧）

(责编：张文婷、陈键)