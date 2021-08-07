暴雨黄色预警继续发布 四川盆地贵州等地部分地区有大暴雨
2021年08月07日08:51 | 来源：中国天气网
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原标题：暴雨黄色预警继续发布 四川盆地贵州等地部分地区有大暴雨
中央气象台8月7日06时继续发布暴雨黄色预警：
预计，8月7日08时至8日08时，西南地区东部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，四川盆地东部、贵州北部、台湾岛等地部分地区有大暴雨，台湾岛中南部等地局地特大暴雨（250～350毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
(责编：张文婷、陈键)
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