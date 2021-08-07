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西南地区强降雨来袭 华南高温继续营业

2021年08月07日08:52 | 来源：中国天气网
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原标题：西南地区强降雨来袭 华南高温继续营业

　　今天（8月7日），台风“卢碧”仍将制造风雨天气，其中浙江、福建和台湾岛的沿海地区将有6～7级大风，台湾岛中南部局地有特大暴雨。此外，今天至9日，西南地区大部和西北地区东南部将迎来一次强降雨过程，四川盆地东部等地有大暴雨。提醒上述地区需加强防范山洪、泥石流等次生灾害。

　　浙江福建沿海仍有大风天气 西南地区强降雨来袭

　　昨晚，减弱为热带低压的“卢碧”再度加强为热带风暴级别，昨天受“卢碧”影响，东南沿海一带出现较强降水。监测显示，昨天8时至今天6时福建东部、浙江东南部、台湾岛和广西东部、广东中部、湖南南部等地的部分地区出现大雨或暴雨，福建福州和莆田、台湾岛等地大暴雨，福州长乐、福清等局地特大暴雨（250～398毫米）。

　　“卢碧”今天早晨5点钟“卢碧”中心位于我国台湾省台北市偏西方约145公里的台湾海峡内，预计，台风中心将缓慢向偏东方向移动，向台湾岛西北部沿海靠近，逐渐减弱消失。

　　受“卢碧”和西南季风的共同影响，今天东海南部、南海东部、巴士海峡、台湾海峡、台湾以东洋面以及浙江沿海、福建沿海和台湾岛沿海将有6～7级大风，其中台湾海峡北部、台湾岛西北部沿海、台湾东南洋面和东海东部的部分海域风力可达8～9级，阵风10～11级；台湾岛等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，其中，台湾岛中南部局地有特大暴雨。

　　提醒上述地区公众仍需注意防范强降雨可能引发的城乡积涝、山洪、泥石流和滑坡等次生灾害；并且尽量避免进行涉海、涉岛旅游。

　　此外，今天开始至9日，西南地区大部和西北地区东南部将迎来一次强降雨过程。具体来看，中央气象台预计，今天西南地区东部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，四川盆地东部、贵州北部、台湾岛等地部分地区有大暴雨，台湾岛中南部等地局地特大暴雨（250～350毫米）。

　　明天，西南地区东部、西北地区东南部、华北中部、广东中部、台湾岛中南部等地有中到大雨，其中重庆、贵州北部、陕西南部等地有暴雨，重庆、贵州北部等地部分地区有大暴雨到特大暴雨（250～280毫米）。

　　此次降雨有利于缓解前期的高温和气象干旱，但由于降雨强度大，且西南地区地质条件脆弱，四川北部、重庆北部、陕西南部地质灾害气象风险较高，需加强防范。

　　四川盆地高温缩减 华南等地高温难“下岗”

　　气温方面，在强降雨的影响下，预计四川盆地一带的高温天气将逐渐被浇灭。8月8日前后，四川盆地多地最高气温将降至30℃以下；像是重庆，9日最高气温将下降至30℃出头，较之前凉快了一些。

　　但对于江南中西部、华南等地来说，未来几天，副热带高压会逐渐掌控上述地区，多地将继续或再度迎来持续性的高温天气。像是海口，未来一周高温将频繁现身，提醒公众要做好防暑降温措施。

(责编：张文婷、陈键)

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