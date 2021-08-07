栗翘楚

编者按：2021年7月1日，习近平总书记代表党和人民庄严宣告：“经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”千年夙愿，百年奋斗，今朝梦圆，中华民族伟大复兴向前迈出新的一大步。

小康已至，奋进不止。8月2日起，人民网推出《走在康庄大道上》系列报道，回顾党的十八大以来习近平总书记带领全党全国各族人民所取得的历史性成就，为共同迈向第二个百年奋斗目标的新征程蓄势聚力。

大暑节气，一年当中最炎热的时段，而在山东省费县新刘庄村桥头，葡萄藤蔓沿着架子蜿蜒而上，形成一片片荫凉。依托着葡萄特色产业和优美的人居环境，这个昔日沂蒙山区的贫困村，如今正焕发出勃勃生机。

村民活动中心闲聊的老人，葡萄采摘园里忙碌的果农，村史展览馆参观的游客……新刘庄村的一幕幕生动景象，正是在党的领导下，农村脱贫攻坚取得胜利后，接续“赶考”乡村振兴的一个生动缩影。

现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务……从脱贫攻坚战取得全面胜利，到全面建成小康社会，千年之盼，今朝梦圆。

国内经济更加发展，2020年中国国内生产总值首次突破100万亿元；

人民生活更加殷实，2020年全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%，与经济增长基本同步；

制度体系更加健全，截至2021年3月，我国现行有效法律275件、行政法规600多件、地方性法规12000多件……

不凡成就的背后，是中国共产党人的历史担当和初心使命。而追溯当中的成功密码，则可以发现，正是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，绘就了全面建成小康社会伟大征程上的政治底色。

“办好中国的事情，关键在党”

再过10天，新刘庄村一年一度的葡萄采摘节就将举行。这个曾经的沂蒙小山村，在被划定为山东省扶贫工作重点村后，通过推出多项脱贫举措，10户建档立卡贫困户已于2018年全部实现脱贫。

今年5月，新刘庄村前任驻村第一书记陈建兵顺利完成了扶贫任务，回到省委宣传部。6月，他再次整装出发，加入泰安市东平县“四进”攻坚工作组。

当笔者问及新刘庄村的近况，陈建兵如数家珍：“上半年，新刘庄村完成了‘两委’换届，建成了700平米党群服务中心，建成了2000多平米的果品交易市场，建成了20亩葡萄大棚，建设分散式生活污水处理设施，改造磨盘桥及周边生态环境……村里的葡萄节就快到了，我很想回去看看。”

新刘庄村95岁高龄的宋传荣在村民广场纳凉。人民网 栗翘楚摄

习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上指出：“脱贫攻坚，加强领导是根本。必须坚持发挥各级党委总揽全局、协调各方的作用，落实脱贫攻坚一把手负责制，省市县乡村五级书记一起抓，为脱贫攻坚提供坚强政治保证。”

在打赢这场脱贫攻坚战的进程中，25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部、近200万名乡镇干部和数百万村干部尽锐出战，1800多名党员、干部献出生命。

防范化解重大风险、污染防治、开展扫黑除恶专项斗争、统筹推进疫情防控和经济社会发展……在一场场攻坚战、阻击战中，中国共产党领导和我国社会主义制度优势进一步彰显。

“办好中国的事情，关键在党。”

从成立时只有50多名党员，到今天已经成为拥有9500多万名党员、领导着14亿多人口大国、具有重大全球影响力的世界第一大执政党，中国共产党不断提高领导能力和水平，确保了全面建成小康社会各项任务落到实处。

“用制度体系保证人民当家作主”

2020年全国两会上，全国人大代表、四川凉山州昭觉县庆恒村党支部书记吉克石乌带去了5份建议，都紧紧围绕“老乡脱贫奔小康”。家乡人民的嘱托，随她跨越千山万水，从大山深处走入人民大会堂。

人民代表大会制度，是中国人民实现当家作主的根本途径和最高实现形式，为全面建成小康社会提供了坚强保障。据全国人大统计，在2980名十三届全国人大代表中，一线工人农民代表、妇女代表的比例都有所上升。此外，在今年全国两会上，越来越多的基层代表出现在“代表通道”，让来自基层的声音传的更远。

在上海长宁区虹桥街道的古北市民中心，荣华居民区党总支第一书记盛弘在介绍街道基层立法点的工作流程。人民网记者翁奇羽摄

始终代表中国最广大人民根本利益，保证人民当家作主，体现人民共同意志，维护人民合法权益，是我国国家制度和国家治理体系有效运行、充满活力的关键。

实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益是基层民主的出发点和落脚点。

在江西省景德镇市珠山区新村街道，“百姓说事厅”和“四会议事”正在为多方参与社区治理提供平台。今年全国两会期间，全国人大代表、江西省景德镇市珠山区新村街道梨树园社区党委书记、居委会主任余梅带着她的建议来到了北京。

有人说，居委会主任是“芝麻大的官”“绿豆大的权”。作为我国最直接、最广泛的民主实践，正是这无数的“芝麻”和“绿豆”夯实着中国特色社会主义民主政治的基石。

人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度，共同构成了我国现行的保证人民当家作主的制度体系。

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主。发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。”

“夯实中国之治的制度根基”

“看，法官又背着国徽进山了。”湖南省石门县大城湾村的乡亲们纷纷奔走相告。

高高挂起的国徽，一条横幅、几张桌椅、几块标牌，一个流动法庭就这样布置完成。

今年3月31日，石门县人民法院壶瓶山法庭的法官踏着泥泞山路，把法庭搬进60公里外的南北镇大城湾村覃某的家中，开庭审理了一起拖欠农民工工资纠纷案。庭审现场，承办法官耐心细致地做双方当事人的思想工作,最终双方达成和解协议，被告申某表示在十天内支付剩余劳务工资，纠纷得到圆满化解。

流动法庭打通了司法为民的“最后一公里”，而健全社会公平正义法治保障制度，首要是建立系统完备的良法体系。

重庆市云阳县凤鸣镇福禄村，第一个“天平驿站”建成开放，几名迎接普法志愿者的留守儿童与青年法官们走在村道上。图片来源：人民图片

2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》。作为社会主义市场经济的基本法律、人民生活的重要行为准则、法官裁判民商事案件的基本依据，《民法典》不仅能有效巩固全面建成小康社会过程中取得的成果，也将为全面建成社会主义现代化强国注入新的血液。

法治是实现国家长治久安的必由之路。党的十八大以来，我国法律制度不断健全，制定监察法、国家安全法、网络安全法、外商投资法，修改环境保护法、食品安全法、农村土地承包法，一批事关国计民生的法律法规相继落地。

修改环境保护法，用法治力量保护青山绿水、蓝天碧海；修改农村土地承包法，稳步推进和完善农村土地“三权分置”制度；制定网络安全法，以法制化夯实网络安全治理；制定外商投资法，迈出制度型开放重要一步……近年来，我国持续推动立法工作，为全面深化改革、推动经济高质量发展提供法律护航，也为全面建成小康社会提供着法治保障。

“坚持全面依法治国，夯实中国之治制度根基。”习近平总书记在2020年2月5日下午主持召开的中央全面依法治国委员会第三次会议上提出，我国社会主义法治凝聚着我们党治国理政的理论成果和实践经验，是制度之治最基本最稳定最可靠的保障。

党的十九大报告指出，党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，三者统一于我国社会主义民主政治伟大实践。

回望全面建成小康社会的历史进程，从看不见、摸不着，到融入百姓生活点滴之中，做好政治建设这个重大命题，切实担负起党和人民赋予的政治责任，是向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的力量之源。

(责编：张文婷、高雷)