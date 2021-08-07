人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

注意！8月份这些地方需重点防范地质灾害

2021年08月07日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月7日电 （记者余璐）近日，自然资源部发布8月份地质灾害趋势预测，据预测，华北地区的北京、河北、山西、内蒙古，东北地区的辽宁、吉林，华东地区的浙江、安徽、福建、江西，中南地区的河南、湖北、湖南、广东、广西、海南，西南地区的重庆、四川、贵州、云南，西北地区的陕西、甘肃、青海、新疆等省（区、市）部分地区发生地质灾害的可能性较大。

其中，浙江东南部、福建东北部、重庆东北部、四川东北部、云南西南部等部分地区发生地质灾害的可能性大。

自然资源部相关负责人表示，根据地质灾害多年发生规律和相关气象资料，8月份华北、东北、华东、中南、西南等山地丘陵区应加强防范强降水引发的滑坡、泥石流等地质灾害；西北黄土地区要做好黄土塬边缘崩塌、滑坡、沟口泥石流灾害防范；三峡库区要防范水位涨落期间的地质灾害；汶川、鲁甸、彝良、芦山、日喀则、墨江、九寨沟、长宁、漾濞、玛多等地震影响区需要加强防范泥石流和滑坡地质灾害。

另据统计，1至7月，全国共发生地质灾害2042起，造成26人死亡、7人失踪，直接经济损失49937.57万元。从灾情类型看，滑坡1021起、崩塌638起、泥石流232起、地面塌陷139起、地裂缝4起、地面沉降8起。与上年同期相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少34.8%、68.0%和71.2%。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少57.2%、80.9%和72.7%。

(责编：张文婷、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
央行等五部门合力强化信用评级行业监督管理
　　人民网北京8月6日电 （黄盛）为促进我国债券市场信用评级行业规范发展，近日，人民银行（以下简称“央行”）会同国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。  据了解，在今年3月28日，央行就会同发改委、财政部、银保监会和证监会起草了《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。…
二季度基金代销规模披露 代销市场正向头部集中
　　人民网北京8月6日电 （记者李彤）近日，中国证券投资基金业协会公布了二季度基金代销机构公募基金保有规模前100家名单。有业界人士表示，从名单上看随着各家机构对财富管理市场的重视程度不断提升，代销市场正向头部集中。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部