注意！8月份这些地方需重点防范地质灾害
2021年08月07日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者余璐）近日，自然资源部发布8月份地质灾害趋势预测，据预测，华北地区的北京、河北、山西、内蒙古，东北地区的辽宁、吉林，华东地区的浙江、安徽、福建、江西，中南地区的河南、湖北、湖南、广东、广西、海南，西南地区的重庆、四川、贵州、云南，西北地区的陕西、甘肃、青海、新疆等省（区、市）部分地区发生地质灾害的可能性较大。
其中，浙江东南部、福建东北部、重庆东北部、四川东北部、云南西南部等部分地区发生地质灾害的可能性大。
自然资源部相关负责人表示，根据地质灾害多年发生规律和相关气象资料，8月份华北、东北、华东、中南、西南等山地丘陵区应加强防范强降水引发的滑坡、泥石流等地质灾害；西北黄土地区要做好黄土塬边缘崩塌、滑坡、沟口泥石流灾害防范；三峡库区要防范水位涨落期间的地质灾害；汶川、鲁甸、彝良、芦山、日喀则、墨江、九寨沟、长宁、漾濞、玛多等地震影响区需要加强防范泥石流和滑坡地质灾害。
另据统计，1至7月，全国共发生地质灾害2042起，造成26人死亡、7人失踪，直接经济损失49937.57万元。从灾情类型看，滑坡1021起、崩塌638起、泥石流232起、地面塌陷139起、地裂缝4起、地面沉降8起。与上年同期相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少34.8%、68.0%和71.2%。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少57.2%、80.9%和72.7%。
(责编：张文婷、高雷)
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