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浙江实现市场监管核心业务数字化改革全覆盖

2021年08月08日10:38 | 来源：新华网
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新华社杭州8月8日电（记者屈凌燕）记者从浙江省市场监管局获悉，“浙江企业在线”“浙江质量在线”“浙江市场在线”日前正式上线。至此，浙江省市场监管实现核心业务数字化改革全覆盖。

“要开小餐馆，需要提交什么材料？”“要开小超市，流程怎么走？”“企业要办理五险一金开户，得跑几个部门？”……在“浙江企业在线”平台，这些问题都能“一件事”一次办。

同期上线的“浙江质量在线”平台聚焦生产、流通、消费三大环节，对产品质量安全实施闭环管理。平台以“浙品码”作为产品质量的身份证，通过赋码、录码、扫码，实施产品全生命周期管理。截至目前，“浙江质量在线”平台共汇集57万家制造业企业，以及全省检验检测机构、计量技术机构等主体信息。

“浙江市场在线”涵盖了市场发展、合同管理、放心消费、权益保护四大市场监管业务领域，其中农贸市场“物联感知”“比价神器”应用已超过1000家。通过“浙江市场在线”，每日13种主要农副产品价格、每年1000万批次定性检测结果等快速比对、及时预警、一目了然。

“此次集中上线的3个数字化系统聚焦企业、民生、产品质量安全3个维度。”浙江省市场监管局相关负责人介绍，自去年6月以来，浙江省市场监管局已先后上线“浙冷链”“浙江公平在线”“浙食链”“浙江知识产权在线”等7个数字化应用系统。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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