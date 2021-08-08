新华社重庆8月8日电（记者周文冲）记者从重庆市中药研究院获悉，该院调查组近日在重庆市城口县发现珍稀野生植物曲茎石斛种群。

曲茎石斛为国家一级保护植物，被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》列为极危物种，具有人字形生长、匍匐状下垂和环形弯曲的典型生长特性，民间以其“色黄如金，旁枝如钗”，称之为“金钗”“金钗石斛”，并有“龙头金”“人字金”“龙头凤尾金”等别名。

2014年12月，重庆市中药研究院成立石斛专题调查队，在重庆范围内寻找曲茎石斛野生植物资源。近日，石斛专题调查组一行在崖壁采药人的带领下，翻山越岭深入城口县山中实地调查，在一处东北朝向的悬崖峭壁上，发现了近百株野生曲茎石斛的种群。研究人员详细记录了曲茎石斛生长的原始环境、种群规模，并采摘了3株凭据标本。

“曲茎石斛生长不易，此次野生曲茎石斛的发现为我们的研究提供了重要凭据，接下来我们将围绕曲茎石斛生物学特性、种群生态、资源保护及栽培化利用等开展持续深入的研究，实现这一珍稀资源的保护与可持续利用。”重庆市中药研究院石斛专题调查组研究员明兴加说。

城口县林业局相关负责人表示，林业部门将和重庆市中药研究院合作，建立城口县中药资源自然保护区，并针对重要的中药资源、保护植物建立定点专项保护点，对其生长区域采取动态监控。

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