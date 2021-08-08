人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

澳研究人员说捕捉到超新星爆发的“最初景象”

2021年08月08日10:57 | 来源：新华网
小字号

新华社堪培拉8月8日电（记者白旭 岳东兴）澳大利亚国立大学研究人员日前发表公报说，他们与多国研究人员合作，捕捉到了超新星爆发的“最初景象”。这是天文学家第一次细致地观测到完整的超新星爆发过程，有助于研究宇宙起源。

超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。天文学家对爆发前光的亮度如何随时间变化特别感兴趣，因为这可以提供判断恒星类型的线索。但因为超新星形成的初始阶段过程极快，大多数望远镜很难记录下来。此前，天文学家掌握的有关数据并不完整，仅包括光线变暗和随后的爆发，但从未捕捉到爆发开始的最初光芒。

据公报介绍，美国航天局的开普勒太空望远镜在2017年捕捉到了有关数据。而澳国立大学研究人员记录下了恒星爆炸前，第一个冲击波穿过恒星时所释放的光芒。

研究人员通过比对大量的现有恒星模型，测试了这些数据。根据他们的建模，天文学家认为，引发超新星的恒星很可能是一颗超巨星，它比太阳大100多倍。

这项研究成果已发表在英国《皇家天文学会月刊》上。论文第一作者帕特里克·阿姆斯特朗说：“这一重大发现将为我们提供所需数据，有助于识别变为超新星的其他恒星类型。”

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
促发展补短板保民生 财税政策效能持续显现
　　“今年上半年，我国新办涉税市场主体累计达624.3万户，同比增长27.3%。新办涉税市场主体日均超3.4万户，创近年来新高。…
三部门发文：分区分类不误农时抓好田间管理 确保丰收到手
　　人民网北京8月8日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，8月6日，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局印发《关于做好农村地区疫情防控和农产品稳产保供工作的紧急通知》（以下简称《通知》），要求各级党委农办、农业农村部门、乡村振兴部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步做好农村地区疫情防控和农产品稳产保供工作，巩固农业农村发展好形势。 《通知》强调，要强化农村地区防疫工作，积极推动各项防控措施落实落地。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部