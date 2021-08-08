新华社堪培拉8月8日电（记者白旭 岳东兴）澳大利亚国立大学研究人员日前发表公报说，他们与多国研究人员合作，捕捉到了超新星爆发的“最初景象”。这是天文学家第一次细致地观测到完整的超新星爆发过程，有助于研究宇宙起源。

超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。天文学家对爆发前光的亮度如何随时间变化特别感兴趣，因为这可以提供判断恒星类型的线索。但因为超新星形成的初始阶段过程极快，大多数望远镜很难记录下来。此前，天文学家掌握的有关数据并不完整，仅包括光线变暗和随后的爆发，但从未捕捉到爆发开始的最初光芒。

据公报介绍，美国航天局的开普勒太空望远镜在2017年捕捉到了有关数据。而澳国立大学研究人员记录下了恒星爆炸前，第一个冲击波穿过恒星时所释放的光芒。

研究人员通过比对大量的现有恒星模型，测试了这些数据。根据他们的建模，天文学家认为，引发超新星的恒星很可能是一颗超巨星，它比太阳大100多倍。

这项研究成果已发表在英国《皇家天文学会月刊》上。论文第一作者帕特里克·阿姆斯特朗说：“这一重大发现将为我们提供所需数据，有助于识别变为超新星的其他恒星类型。”

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